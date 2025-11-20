L’entourage de Lucas Stassin sort enfin du silence. Invité de l’émission En OFF de Sacha Tavolieri, le père de l’attaquant a révélé les coulisses de l’arrivée de son fils à l’ASSE. Mais ce décryptage du transfert le plus cher de l’histoire du club n’a pas franchement plu aux observateurs. Débrief dans le dernier SNC.

Acclamé la saison dernière, Lucas Stassin traverse aujourd’hui une zone de turbulence à l’ASSE. La relégation en Ligue 2 lui avait laissé entrevoir un nouveau départ loin du Forez, mais les dirigeants stéphanois en ont décidé autrement. Depuis, l’attaquant belge peine à lancer sa saison… et le train semble être reparti sans lui.

"Ce que fait Stéphane Stassin, ce n’est vraiment pas bon pour son fils"

Béranger Tournier, journaliste pour RMC Sport, Midi Libre et Radio France : "Je me demande vraiment pourquoi l’entourage a fait ça. Tous ces entourages doivent comprendre que ça cause énormément de tort aux joueurs. Les clubs regardent tout. Les clubs écoutent tout. Je pense sincèrement que ce que fait Stéphane Stassin, ce n’est vraiment pas bon pour son fils. On sait très bien comment ça fonctionne dans le foot, au niveau de la communication.

La situation, en tant que supporter de l'ASSE, me saoule. Parce qu’on s’est demandé s’il allait rester ou pas. Quand il est resté, on était super contents. Et finalement, on comprend que le mec n’est pas content d’être là. Son entourage le fait comprendre. Et au bout d’un moment, c’est chiant, vraiment chiant. Peut-être que c’est un détail, mais dans les images du vestiaire la semaine dernière, après la victoire contre Troyes... Alors que les mecs font le cri de guerre… Stassin est déjà douché, déjà savonné, en train de se laver. Et quand je lis l’interview de Stéphane Stassin, ça me conforte dans l’idée que sont entourage fait tout pour qu’il parte."

Un problème de timing ?

Martin Mosnier, journaliste pour Eurosport : "Je peux comprendre qu’un joueur qui a un plan de carrière, qui veut jouer la Coupe d’Europe et qui reçoit des offres de gros clubs européens soit frustré de rester à ASSE. Il aurait pu franchir un cap sportif, il aurait pu gagner plus.

Mais ce n’est pas tellement le fond qui me dérange. En revanche, la forme… Balancer ça à ce moment de la saison… Il a le droit de le penser, et sans doute le droit de le dire. Mais pourquoi maintenant ? Pourquoi dire ça à ce moment-là ? C’est ça que j’ai du mal à assimiler.

Il le fait au pire moment. Si Stassin était titulaire, tu pourrais un peu plus comprendre. Mais là, il est au fond du trou, il ne met plus un but, il est remplaçant, sous le feu des critiques. Et puis il lui fout une pression énorme sur les épaules. Parce que derrière, qui va devoir assumer les propos du père, alors qu’en ce moment, Stassin a surtout besoin d’un climat apaisé."

Un départ inévitable de l'ASSE l'été prochain ?

Martin Mosnier, journaliste pour Eurosport : "Stassin encore sous la tunique verte l'été prochain ? Non, ce n’est pas obligatoire. Je pense que l'ASSE a montré cet été qu’il n’y avait rien d’écrit. On aurait pu penser qu’avec la rétrogradation et ses six derniers mois compliqués, Stassin partirait. Il n’est pas parti. Donc à partir du moment où, si l’an prochain, Saint-Étienne monte en Ligue 1 et voit ses ambitions grandir, c’est le club qui a les cartes. C’est l’employeur, donc c’est lui qui décide.

Et je trouve que la position de l'ASSE cet été, c’était aussi une manière de montrer les muscles, quelque part. De montrer aux autres clubs qu’ils n’avaient pas besoin d’argent et que, s’il fallait garder un gros joueur, ils le garderaient. Donc je ne vois pas pourquoi ce serait différent l’été prochain. Et puis le clan Stassin peut dire ce qu’il veut, cette situation ne changera pas."