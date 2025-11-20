La neige est attendu cette semaine sur Saint-Étienne, ravivant le souvenir des matchs légendaires des Verts sous les flocons. Si le froid est bien là, le choc contre Nancy devrait se jouer normalement ce samedi soir.

Après deux semaines sans Ligue 2, les Verts retrouvent le championnat face à Nancy samedi soir à Geoffroy-Guichard (20h). À deux longueurs du leader Troyes, l’AS Saint-Étienne (ASSE) n’a pas le droit à l’erreur pour continuer à croire à une montée directe. Et cette rencontre se disputera dans un contexte hivernal, la première neige de la saison dans le Forez.

Le froid s’installe, la neige tombe… mais pas d’inquiétude

Les prévisions météo se sont confirmées. Des averses neigeuses devraient toucher la Loire et la Haute-Loire ce jeudi. Il est tombé jusqu’à 9 centimètres au Bessat, tandis que les chaussées sont restées glissantes entre Le Bessat et Saint-Étienne jeudi matin selon Le Progrès. Météo France a d’ailleurs placé le département en vigilance jaune « neige-verglas » et « grand froid » jusqu’à vendredi au moins.

Mais si les conditions sont hivernales en altitude, la situation reste maîtrisée à Saint-Étienne. Les grands axes sont praticables, notamment sur la métropole stéphanoise, et aucun épisode neigeux n’est attendu samedi. La pelouse de Geoffroy-Guichard ne semble donc pas menacée.

Quand la neige et l’ASSE écrivent l’histoire

La neige, à Sainté, c’est plus qu’un aléa météo. C’est aussi une madeleine de Proust pour les supporters de l'ASSE. Des souvenirs mythiques sont associés aux matchs sous les flocons : la victoire contre l’OM en 2005, le match épique contre Montpellier en 2013, ou encore le report de la rencontre face à Marseille en avril 2022, décalée au dimanche en raison des conditions climatiques.

Chaque chute de neige autour du Chaudron réveille ces moments uniques. Alors, cette réception de Nancy, dans une ambiance frigorifique, mais probablement sans flocons, pourrait-elle écrire un nouveau chapitre ?

Focus sur le terrain : relancer la dynamique

Au-delà de la météo, l’enjeu sportif est majeur pour les hommes d’Eirik Horneland. Deux points derrière Troyes, l’ASSE doit enchaîner après sa qualification en Coupe de France contre Quetigny (1-3) et ne surtout pas se « reprendre les pieds dans le tapis » pour rester dans le rythme du haut de tableau.

Dans une Ligue 2 très resserrée, chaque point comptera. Et même sans tempête de neige à l’horizon, l’atmosphère pourrait bien être glaciale… surtout pour l’équipe qui repartira sans les trois points.