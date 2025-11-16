Qualifiée pour le 8ᵉ tour après sa victoire à Dijon face à Quetigny, l’ASSE attendait de connaître son futur adversaire en Coupe de France. Le tirage au sort, effectué fin octobre dernier, pouvait offrir une affiche 100% ligérienne face au club d’Écotay Moingt. Le club de la plaine du Forez se déplaçait ce dimanche après midi face à l’entente Nord Lozère.

Ce samedi soir, les stéphanois ont fait le travail malgré leurs absents face à Quetigny, club de R2 pour leur entrée en lice en Coupe de France. Les Verts retrouveront la compétition dès la fin du mois de novembre et attendaient de connaître leur prochain adversaire ce dimanche après-midi.

Un choc ligérien possible au 8e tour

Le club de l’Union Sportive Écotay Moingt a d’ores et déjà réalisé le plus beau parcours de son histoire en Coupe de France. N’étant jamais arrivés aussi loin dans la compétition, les ligériens avaient l’opportunité de s’offrir un match de prestige face au meilleur club de foot du département : l'ASSE.

Évoluant en R3 cette saison, les joueurs du club basé dans le montbrisonnais se déplaçaient en Lozère ce week-end. L’USEM affrontait un club d’une division au-dessus. Avant d’aller défier l’Entente Nord Lozère, la perspective d’un match face à l’AS Saint-Etienne (ASSE) devait trotter dans la tête des joueurs ligériens. Il fallait cependant se défaire du club lozérien qui rêvait aussi de se frotter aux Verts dans 2 semaines.

L’ASSE fixée sur son prochain adversaire

À 14h, Écotay Moingt (R3) se déplaçait sur la pelouse de l’Entente Nord Lozère (R2) pour le compte du 7ᵉ tour de la Coupe de France. Une rencontre qui concernait l’ASSE, désireuse de connaître la prochaine étape de son aventure dans la compétition.

Dans un match spectaculaire qui a connu de nombreux rebondissements, les deux équipes ont dû se départager aux tirs au but (4-4). À ce jeu, c'est l'équipe de la Loire qui l'emporte et jouera l'ASSE au 8e tour de Coupe de France, le week-end du 29-30 novembre. Le derby, tant attendu par Ecotay Moingt, aura lieu, à Geoffroy Guichard ? Réponse dans les prochains jours !