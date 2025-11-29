L’ASSE s’apprête à accueillir Écotay-Moingt ce samedi 29 novembre à 20h30 à Geoffroy-Guichard, à l’occasion du 8e tour de la Coupe de France. Une affiche très attendue, d’autant plus particulière pour le club voisin, situé à quelques kilomètres de Saint-Étienne. Et une fois encore, le peuple vert répond présent : l’affluence devrait approcher les 26 000 spectateurs, un chiffre remarquable pour la réception d’un club de Régional 3.

Le club basé à Montbrison vit un rêve éveillé. Encore en Départemental 2 il y a deux ans, Écotay-Moingt est monté successivement en D1 puis en Régional 3 à l’issue de la saison dernière. La qualification pour ce 8e tour représente déjà un exploit. Le fait de jouer au stade Geoffroy-Guichard donne une dimension supplémentaire à cet événement.

Même avec la fermeture du Kop Sud, sanctionné pour deux matchs après l’usage de fumigènes, l’ambiance s’annonce chaude dans le Chaudron.

Affluence : l’ASSE proche des 26 000 spectateurs

La billetterie avait déjà connu une accélération fulgurante la semaine passée, avec plus de 15 000 places vendues en quelques heures seulement. Depuis, les différents créneaux d’ouverture — abonnés, membres Premium puis Grand Public — ont permis de remplir largement les travées.

À quelques heures du match, les Verts devraient atteindre environ 26 000 supporters présents au stade. Une très belle performance pour un match de Coupe de France face à une formation de R3.

Ce succès s’explique par :

un tarif unique à 10 € dans toutes les tribunes ;

une rencontre offerte aux abonnés Club 12e Homme ;

la dimension locale et symbolique de cette affiche ;

l’attachement du public stéphanois à la Coupe de France.

Atteindre près de 26 000 spectateurs pour une affiche de Coupe contre une R3 reste un chiffre fort. En Ligue 2, l’ASSE domine largement les affluences du championnat, comme le montrent les chiffres à domicile cette saison :

Grenoble : 35 729

Guingamp : 32 131

Le Mans : 33 824

Nancy (Kop Sud fermé) : 24 460

Pau : 35 359

Reims : 33 112

Rodez : 33 051

Avec le Kop Sud fermé ce samedi et un adversaire amateur, atteindre près de 26 000 spectateurs confirme une nouvelle fois la fidélité et l’engagement du peuple vert. Rarement un club de Ligue 2 — et quasiment jamais contre un adversaire hiérarchiquement aussi inférieur — peut revendiquer une telle mobilisation.

Un Chaudron prêt à vibrer

L’ambiance s’annonce donc magnifique pour cette rencontre. Pour Écotay-Moingt, ce sera le match d’une vie. Pour l’ASSE, l’occasion de poursuivre son aventure en Coupe de France devant un public toujours au rendez-vous.