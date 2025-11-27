Après 15 journées, plus d’un million de spectateurs se sont rendus dans les stades de Ligue 2. Et un chiffre impressionne : près d’un tiers d’entre eux ont vu jouer l’ASSE.

La Ligue 2 a franchi un cap symbolique. Avec 1.009.206 supporters recensés depuis le début de la saison, le championnat attire toujours plus de monde. Mais un club survole tous les autres en matière d'affluence : l’AS Saint-Étienne.

L’ASSE, attraction n°1 de la Ligue 2

Avec 30,0 % des spectateurs ayant assisté à un match des Verts, à domicile ou à l’extérieur, le club forézien écrase la concurrence. C’est plus du double du deuxième, Reims (13,5 %), et bien devant Guingamp (13,1 %) ou Le Mans (12,6 %). Le message est clair : où qu’ils jouent, les Verts déplacent les foules.

Ce phénomène s’explique évidemment par l’engouement autour du Chaudron – qui regroupe systématiquement plus de 25 000 spectateurs – mais aussi par la forte affluence que l’ASSE génère en déplacement. À chaque match, les Verts font le plein… ou remplissent le stade adverse.

Des chiffres à nuancer, mais révélateurs

Certains clubs ont naturellement vu leur pourcentage augmenter après un déplacement à Geoffroy-Guichard : c’est le cas de Grenoble, Guingamp, Reims, Rodez, Nancy, Pau et Le Mans. De plus, des circonstances particulières impactent aussi ces stats : Nancy a disputé quatre matchs à huis clos, tandis quAnnecy a été contraint de jouer quatre rencontres délocalisées.

Enfin, des matchs en semaine, comme le Bastia – Laval (J11) joué ce mardi soir non pris en compte, peuvent légèrement fausser les chiffres.

L’ASSE, locomotive d’un championnat populaire

Ces chiffres confirment ce que tout le monde sait : l’AS Saint-Étienne reste un monument du football français, y compris en Ligue 2. Son pouvoir d’attraction, son public fidèle et la ferveur qui l’entoure dépassent largement le niveau de la division.

Avec de telles affluences, les Verts continuent de jouer un rôle de locomotive pour tout le championnat, aussi bien sportivement qu’économiquement. Ce qui explique aussi pourquoi BeIN Sports fait de l'ASSE sa priorité en matière de programmation TV.

Source : Opta Karl