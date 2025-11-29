L'ASSE va recevoir le Sporting club de Bastia dans 15 jours pour le compte de la J17 de Ligue 2. Malgré un changement d'entraineur, rien ne va plus au Sporting. La défaite face à Laval a laissé des traces cette semaine.

Le Sporting Club de Bastia a pris un coup sur la tête cette semaine en s'inclinant à domicile dans le match de la peur face à Laval (0-2). Une défaite qui ne passe pas.

Dominique Guidi, défenseur de Bastia : "Les défaites font toutes très mal. Ce qui me dérange le plus sûr celle-là, c'est ce qu'on dégage : les attitudes, la mentalité, l'état d'esprit. Il y a des matchs où on ne peut pas passer à travers dans ça. Quand je vois qu'aujourd'hui, on ne gagne pas un second ballon, que même moi, je ne gagne pas de duel de la tête, je pense qu'il va falloir se remettre vraiment en question parce que là ça devient très difficile.

On a un effectif très jeune, c'est compliqué de jouer la montée et maintenant pour jouer le maintien, c'est encore plus compliqué. Le mercato ce n'est pas moi qui vais m'en occuper. Il y a un staff et des dirigeants, je pense qu'ils travaillent pour le club, on ne peut pas leur enlever ça."

Le pire Bastia de l'histoire

Dominique Guidi, défenseur de Bastia : "Quand je vois ce qu'il se passe dehors à l'heure actuelle, je pense que c'est un peu gentil. À une époque, ça aurait été complètement différent, mais au bout d'un moment, il va falloir vraiment se bouger les fesses parce que ça commence à être très compliqué, ça fait mal à la tête.

À un moment donné, les discours, j'en ai marre. On est tous adultes, on a tous des responsabilités et il faut les prendre sur le terrain tout seul. À l'heure actuelle, on n'a pas le niveau, on peut dire qu'on est la pire équipe du Sporting. Il faut au moins avoir cette volonté de changer les choses, et ce soir, on ne l'a pas eu."

La tension monte

En large de la rencontre, le jeune portier bastiais, Lisandru Olmeta se serait fait insulter par un supporter. Des insultes qui ont touché le gardien qui a répondu. De quoi faire monter la tension d'un cran. Depuis, Olmeta s'est exprimé sur les réseaux sociaux : "J'ai eu une réaction malheureuse sur le terrain à destination d'une personne en particulier et je regrette que d'autres supporters se soient sentis visés".

L'ASSE est prévenue. Elle recevra une bête blessée le 13 décembre. D'ici là, Bastia recevra le Red Star. L'occasion de relever la tête ? Réponse le week-end prochain.

Source : Ici Bastia