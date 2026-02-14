Dans quelques minutes, l’AS Saint-Étienne (ASSE) va disputer un match comptant pour la 23ᵉ journée de Ligue 2 face à Guingamp. Philippe Montanier espère à nouveau s’imposer pour sa seconde rencontre sur le banc stéphanois. Voici la compo choisie par le coach des Verts pour cette rencontre.

La seconde aventure de Philippe Montanier avec l’ASSE a bien démarré le week-end dernier. Les Verts ont battu Montpellier sur le score d’un à zéro. Appliqués défensivement, les Stéphanois ont longtemps peiné à trouver la faille. C'est sur corner que le match s’est débloqué avec le premier but de la dernière recrue, Julien Le Cardinal.

Ce succès à permis aux stéphanois de repasser devant le Red Star, défait face à Pau le week-end dernier. Aucun autre prétendant à la montée ne s’est imposé lors de la journée précédente, permettant ainsi aux Verts de réaliser une grosse opération.

Des bonnes nouvelles, mais aucun retour pour Montanier

Philippe Montanier a annoncé plusieurs bonnes nouvelles en conférence de presse, ce jeudi. Florian Tardieu, blessé au genou en début de semaine dernière, est de retour sur les terrains. Le natif d’Istres devrait pouvoir faire son retour avec le groupe prochainement, mais reste absent ce week-end.

Maxime Bernauer espère quant à lui pouvoir rejouer cette saison. L’entraîneur de l’ASSE à affirmé que son défenseur était en avance sur son délai de rétablissement. L’ancien rennais aurait désormais des chances de pouvoir rejouer d’ici la fin de la saison.

L’ancien coach toulousain reste également privé de Chico Lamba. Le portugais a pu reprendre les séances individualisées et doit encore patienter pour revenir au collectif.

Sorti blessé à Reims comme Chico Lamba, Mahmoud Jaber n’à pas encore retrouvé le chemin de l'entraînement. L'absence du milieu israélien devrait encore durer plusieurs semaines.

Joao Ferreira va purger son second et dernier match de suspension mais ne fera pas son retour la semaine prochaine. Blessé à la main après son expulsion, le portugais ne sera pas de retour avant plusieurs semaines.

Enfin, Gautier Larsonneur souffre toujours de la cheville mais reste disponible. Mickaël Nadé est lui aussi apte malgré une gêne aux adducteurs. Absent face à Montpellier, Paul Eymard s’est entraîné normalement est est apte à disputer la rencontre.

La composition de l’ASSE