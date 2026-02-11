Philippe Montanier a connu un premier succès sur le banc de l'ASSE face à Montpellier. Au cours de cette première rencontre avec la casquette d'entraineur, le coach eurois a fait jouer cinq joueurs formés à l'ASSE, dont quatre en titulaires. Le signe d'un intérêt pour la formation stéphanoise ou l'histoire d'un seul match ?

Mickaël Nadé, Aïmen Moueffek, Kévin Pedro, Luan Gadegbeku et Nadir El Jamali : autant de joueurs formés à l'ASSE et qui ont pris part à la rencontre face à Montpellier samedi dernier à Geoffroy-Guichard. Mieux encore, les quatre premiers ont été titularisés.

Si les titularisations de Nadé, Moueffek et Pedro ne sont pas forcément surprenantes - Horneland les titularisait lui aussi lors des derniers matchs de son mandat - celle de Luan Gadegbeku était plus surprenante, mais peut s'expliquer par les absences dans le secteur.

La rélévation Kévin Pedro

Quoi qu'il en soit, la formation stéphanoise a le vent en poupe depuis le début de l'année 2026, que ce soit avec Eirik Horneland ou Philippe Montanier. Sur les cinq derniers matchs (tous ceux disputés en 2026), quatre joueurs formés à l'ASSE trustent le top 10 des temps de jeu. Parmi eux, Kévin Pedro, qui a disputé 448 minutes de jeu sur la période, soit 99,6% du temps de jeu possible.

Temps de jeu sur les 5 dernières rencontres :

Gautier Larsonneur : 450 minutes, soit 100% Mickaël Nadé : 450 minutes, soit 100% Kévin Pedro : 448 minutes, soit 99,6% Ben Old : 444 minutes, soit 98,7% Lucas Stassin : 414 minutes, soit 92% Augustine Boakye : 360 minutes, soit 80% Florian Tardieu : 358 minutes, soit 79,6% Nadir El Jamali : 313 minutes, soit 69,6% Aïmen Moueffek : 284 minutes, soit 63,1%

Deux autres pur produits du centre de formation ont aussi réussi à gratter du temps de jeu sur la période : Luan Gadegbeku (71 minutes) donc, mais aussi Paul Eymard (133 minutes), qui a récemment signé son premier contrat professionnel.

Toujours sur cette période mais de manière plus globale, certains joueurs ont perdu la confiance des entraineurs successifs ou ont perdu du temps de jeu à cause de blessures et suspensions :

Irvin Cardona : 152 minutes, soit 33,8% Denis Appiah : 108 minutes, soit 24% Mahmoud Jaber : 99 minutes, soit 22% Joao Ferreira : 57 minutes, soit 12,7% Joshua Duffus : 37 minutes, soit 8,2% Ebenezer Annan : 0 minute Maxime Bernauer : 0 minute

Les temps de jeu en L2