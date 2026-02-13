À la veille du choc entre l’En Avant Guingamp et l’AS Saint-Étienne, programmé ce samedi à 20h au Roudourou, Sylvain Ripoll a posé le décor. L’entraîneur breton mesure pleinement l’ampleur du défi face à des Verts qu’il considère comme l’une des références du championnat. Pourtant, ce sont ses hommes qui avaient remporté la manche aller il y a quelques mois face à des Verts qui n'avaient pas tenu leurs nerfs.

Guingamp peut revenir à un point de l’ASSE en cas de succès. Mais Ripoll ne s’avance pas à la légère. « C’est la plus grande force offensive du championnat. Ils ont une telle variété dans leur jeu. Il va falloir être bon dans beaucoup de secteurs pour pouvoir rivaliser avec cette équipe-là », insiste-t-il. Une reconnaissance claire du potentiel stéphanois, notamment dans sa capacité à multiplier les menaces et à varier les circuits offensifs.

Le technicien costarmoricain n’ignore pas non plus le contexte particulier de cette rencontre. Au match aller, l’EAG s’était imposé 3-2 à Geoffroy-Guichard, dans une fin de match électrique. Cette victoire nourrit l’intérêt de ce nouveau duel, mais Ripoll sait que le visage stéphanois a évolué. Depuis le départ d’Eirik Horneland, Philippe Montanier a repris l’équipe et s’est imposé d’entrée contre Montpellier (1-0).

Ripoll admet que Montanier "va amener sa patte"

« Pour le moment, il a gardé son 4-3-3 mais on ne sait pas comment il va faire évoluer son équipe face à nous. On sait qu’il va amener sa patte », explique Ripoll dans des propos rapportés par Ouest France. L’incertitude tactique fait partie des éléments à intégrer dans la préparation. Montanier, qu’il a affronté à quatre reprises par le passé, incarne une forme de continuité dans l’expérience et la rigueur.

« On a partagé pas mal de bons moments. C’est un coach expérimenté qui va apporter son savoir-faire à Saint-Étienne. J’ai hâte de le croiser », ajoute-t-il. Derrière cette marque de respect, l’objectif reste limpide : battre un concurrent direct et relancer pleinement Guingamp dans la lutte pour les premières places. Face à une ASSE annoncée favorite, le Roudourou servira de révélateur.