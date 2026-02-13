L’ASSE se rend à Guingamp ce week-end pour le compte de la 23ème journée de Ligue 2. Julien Le Cardinal, qui a marqué pour ses débuts sous ses nouvelles couleurs, a répondu aux questions des médias avant de prendre la direction de la Bretagne. Extraits.

Julien Le Cardinal (Défenseur de l’ASSE) : “Retrouver l'EAG ? Je ne suis pas passé très longtemps là-bas parce que moi le monde pro quand j'avais 17-18 ans, ce n'était pas trop mon truc. Je n'avais pas aimé du tout mon expérience à Guingamp. Après, c'était peut-être du fait que j'étais peut-être un petit peu différent des autres. J'ai préféré retourner à Saint-Brieuc, ce qui me correspondait le plus. Après, je n'y pensais pas du tout finir pro un jour.

Mais j'ai eu la chance de me faire repérer par Bastia. Puis après, tout est allé tellement vite que j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait beaucoup de sacrifices pour en être ici aujourd'hui. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui face à vous.

L'atmosphère du centre de formation, la relation avec les autres, ça ne me plaisait pas. Le centre, je n'aimais pas du tout. J'ai fait 6 mois. Et puis après, on ne me donnait plus de rendez-vous pour aller aux entraînements. Rien."

La Ligue des Champions c'est du passé

Julien Le Cardinal (Défenseur de l’ASSE) : “Le stade du Roudourou en LDC avec Brest ? On a vécu des moments exceptionnels là-bas. Après, c'est un stade comme un autre, même si ça va remémorer quelques souvenirs. J'espère avoir les mêmes actions qu'il y a un an. Très content de retourner en Bretagne. Ça ne fait pas longtemps que je l'ai quitté en plus. Ça va juste ressurgir quelques souvenirs exceptionnels de l'année dernière.

La Ligue des champions ? C'était un rêve, totalement. Je pense pour tous les joueurs de foot, des moments gravés à jamais. Je n'oublierai jamais. Mais, après, je suis très heureux d'avoir vécu ça. Mais il faut aussi passer à autre chose et ne pas penser qu'à ça. C'est fini."

Le Cardinal (ASSE), un mordu de foot

Julien Le Cardinal (Défenseur de l’ASSE) : “Je regarde tout le foot. Je connais à peu près toutes les équipes. Même la Nationale, je regarde. J'adore le foot. Quand je peux, je regarde le maximum de matchs. J'ai quelqu'un là-bas que je connais aussi, Yoann Demoncy, avec qui j'ai joué aussi au Paris FC. Donc oui, je connais bien l'équipe. Je les ai déjà vus plusieurs fois jouer cette année, les années précédentes. Donc oui, je connais bien cette équipe de l'EAG.

C'est une équipe intéressante quand ils n'ont pas le ballon. Ils se positionnent en 4-4-2 quand ils défendent. C'est un bloc très compact, compliqué à manœuvrer dans l'axe. Donc ça va être un match compliqué, comme tous les matchs qui vont suivre. Mais ils ont beaucoup de qualité aussi devant, je crois que c'est le meilleur buteur de Ligue 2, Mafouta. On aura un beau challenge à relever ce week-end."