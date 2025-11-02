Portée par son large succès 6-0 face à Pau, l’ASSE se présentait à Bauer avec l’ambition de confirmer sa dynamique et de frapper un grand coup face à un concurrent direct. Mais les Verts sont tombés sur une équipe du Red Star disciplinée et inspirée offensivement. Rapidement menée, la formation d’Horneland n’a jamais vraiment trouvé la solution et s’est inclinée 2-1. Voici les notes attribuées aux joueurs et au coach par la rédaction de Peuple-Vert.fr.

Les critères de notation de la rédaction

10 Performance exceptionnelle 9 Excellente performance 8 Très bonne performance 7 Bonne performance 6 Performance correcte 5 Performance passable 4 Performance insuffisante 3 Mauvaise performance 2 Très mauvaise performance 1 Performance exécrable (ou expulsion)

Gautier Larsonneur (5) : Le portier stéphanois a alterné le bon et le moins bon. S’il évite le 3-0 sur le penalty de Khaoui, il est battu deux fois sur des situations mal gérées collectivement. Peu inspiré dans sa relance et parfois trop passif, il n’a pas non plus été aidé par sa défense.

João Ferreira (2) : Soirée cauchemardesque pour le latéral portugais. Coupable sur l'ouverture du score après seulement 40 secondes, il a multiplié les approximations, y compris dans les duels. Offensivement inoffensif, il n’a jamais réussi à se remettre dans son match. Son niveau interroge, tout comme sa présence sur le terrain après un enchaînement de rencontres cataclysmiques, exception faite de la victoire contre Pau.

Maxime Bernauer (4) : Solide dans certains duels, il provoque malgré lui le penalty du 2-0 en se déséquilibrant au mauvais moment. Quelques relances mal ajustées et un manque de sérénité dans les temps faibles. Une prestation globalement en dedans.

Mickaël Nadé (4) : Pris de vitesse sur le second but, il a souffert face à l’activité des attaquants du Red Star. S’il a tout de même récupéré quelques ballons, son placement et sa réactivité ont parfois laissé à désirer. Une soirée compliquée.

Ebenezer Annan (4) : Présent dans son couloir, le latéral gauche de l'ASSE a tenté d’apporter un peu de vitesse mais sans réussite. Défensivement, il a manqué de mordant dans les duels et n’a pas pesé dans la construction offensive. Un match neutre.

Mahmoud Jaber (4) : Peu en vue dans l’entrejeu, il a eu du mal à exister face à l’agressivité audonienne. Sanctionné d’un carton jaune évitable, il n’a pas su donner du rythme ou casser les lignes. Une prestation trop timide pour un poste clé.

Florian Tardieu (4) : Son impact a été limité au cœur du jeu. Peu d’influence dans les phases offensives, des coups de pied arrêtés mal exploités, et une présence défensive insuffisante. On attendait davantage de son rôle de leader.

Aïmen Moueffek (5) : L’un des rares à avoir tenté de dynamiser le jeu. Il obtient une occasion en seconde période et chute dans la surface sur un contact litigieux. Combatif comme toujours, mais trop seul pour peser réellement.

Irvin Cardona (5) : Disponible et volontaire, il a cherché à combiner sur son côté droit. Quelques bons centres mais aussi des choix discutables dans les zones décisives. Pas récompensé de ses efforts, mais pas fautif non plus.

⭐ Zuriko Davitashvili (5) : Le plus remuant côté stéphanois. Auteur du seul but sur un coup franc malicieux, il a tenté de percuter et d’accélérer le jeu. Malgré son activité, il a souvent été bien contenu par la défense du Red Star.

Lucas Stassin (3) : Entré à la pause, le buteur de l'ASSE a eu deux occasions franches qu’il n’a pas su convertir. Maladroit dans ses gestes, il n’a pas suffisamment pesé sur la défense centrale adverse. Une entrée frustrante. Le buteur stéphanois va rapidement devoir penser à la Ligue 2 avant de rêver de coupe du monde...

Joshua Duffus (4) : Titulaire en pointe, il n’a pas su faire la différence. Trop peu trouvé, souvent esseulé, il n’a pas eu d’impact dans les 45 premières minutes. Sa sortie à la pause est logique compte tenu de sa discrétion.

👔 Eirik Horneland (3) : Son équipe est passée complètement à côté de son entame de match, encaissant un but au bout de 40 secondes. Le plan de jeu a manqué de clarté, les changements n’ont pas eu l’effet escompté, et l’équipe a montré peu de cohérence. Un coup d’arrêt net après Pau.

Le classement général des joueurs de l'ASSE

Pour être présent dans ce tableau, un joueur doit avoir participé à 33 % des rencontres de la saison sous le maillot de l'ASSE. S'il y a égalité, c'est le nombre de titres d'"Homme du match" (⭐) qui départage les joueurs.