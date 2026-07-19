La semaine a été particulièrement animée du côté de l'ASSE. Recrutement, dégraissage de l'effectif, préparation estivale et premières tendances sous Ian Cathro : retour sur les quatre informations qui ont marqué l'actualité des Verts.

Dernière recrue en date du côté de l'ASSE, Áron Csongvai arrive avec l'étiquette d'un profil méconnu pour la majorité des supporters. Ce milieu de terrain défensif se distingue avant tout par sa science de la construction et sa vision du jeu. Le Hongrois s’apparente davantage à un chef d'orchestre reculé, dans le style de Florian Tardieu. Dans l'entrejeu, il semble destiné à former un binôme complémentaire avec Jaber, dont le volume de jeu plus énergique et l'impact à la récupération offriront un équilibre parfait. Reste à savoir qui endossera le rôle de premier relanceur pour épauler la charnière centrale, une mission qui devrait se jouer entre Csongvai et Maxime Bernauer.

Pour finaliser son recrutement estival, la direction stéphanoise cible encore deux priorités absolues. La première mène au poste de numéro 9. Face au potentiel départ de Lucas Stassin, l’ASSE souhaite anticiper et recherche activement un attaquant familier des joutes de la Ligue 2. Si la piste Killian Corredor a longtemps été explorée, ce dernier a finalement succombé aux sirènes du FC Nantes. C’est précisément ce profil de finisseur prolifique que Kilmer Sports s'active à dénicher pour porter l'attaque la saison prochaine.

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Le second chantier prioritaire concerne le couloir gauche de la défense. Véritable talon d'Achille des Verts depuis plusieurs saisons, ce poste de latéral n'a jamais trouvé de titulaire indiscutable capable de faire l'unanimité. Si Ben Old semble conserver les faveurs du staff dans les plans de jeu, Ebenezer Annan est quant à lui poussé vers la sortie, obligeant la cellule de recrutement à s'activer pour trouver un profil qui va s’imposer sur le long terme.

Départs, il faut dégraisser !

L’opération dégraissage est officiellement lancée du côté de l’AS Saint-Étienne. Les deux premiers départs hors fins de contrat se précisent d'ailleurs concrètement. Le premier est désormais officiel : comme nous l'avons dévoilé ce matin, il s'agit du prêt d’Axel Dodote au Pau FC. À seulement 18 ans, le jeune défenseur s'en va s'aguerrir dans un autre contexte. Très performant avec la réserve en National 3, cette étape en Ligue 2 s'avère utile pour poursuivre sa progression, avec l'objectif de postuler, à moyen terme, à une place dans l’effectif professionnel des Verts.

Dans le même temps, Enzo Mayilla s'apprête lui aussi à plier bagage direction le nord de la France pour s'engager avec l’USL Dunkerque. Tout juste revenu d'un prêt encourageant à Aubagne, où il a inscrit 6 buts, l'attaquant a tapé dans l'œil des dirigeants dunkerquois. Reste à savoir quelle sera la formule finale de l'opération, entre un nouveau prêt ou un transfert sec.

Avec un groupe pro qui oscille actuellement entre 25 et 30 joueurs, l’état-major stéphanois doit impérativement élaguer pour offrir un effectif cohérent à Ian Cathro. Alors qu'Aïmen Moueffek et Mickaël Nadé arrivent en fin de cycle après de nombreuses années au club, d'autres éléments comme Igor Miladinovic et Ebenezer Annan, pas des les plans du coach écossais, sont poussés vers la sortie. Enfin, les dossiers majeurs concernent Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin : très courtisés sur le marché européen, les deux dynamiteurs offensifs semblent plus que jamais sur le départ cet été.

Deuxième match de préparation, deuxième match sans victoire pour l'ASSE

Pour sa deuxième sortie estivale, l’AS Saint-Étienne poursuit sa phase de préparation en se mesurant à une autre écurie suisse, le Servette FC. Cette rencontre s'est soldée par une courte défaite (1-0) au terme d'un match particulièrement fermé, où l'animation offensive stéphanoise a cruellement manqué de tranchant. Ce rendez-vous a néanmoins permis à Ian Cathro de voir ses recrues à l’œuvre : le milieu défensif Áron Csongvai a fêté sa première titularisation, tandis que Thierno Ballo a signé une entrée en jeu remarquée.

Déjà en vue lors du premier match, Jakob Breum est de nouveau apparu à son avantage. Constamment disponible entre les lignes et précieux dans le contre-pressing, le Danois a été le détonateur principal des rares mouvements offensifs des Verts. À l’inverse, João Ferreira a affiché une fébrilité inquiétante, sa mauvaise relance étant directement à l'origine de l'ouverture du score helvétique. Aligné d'entrée, le jeune Adam Baalal a connu plus de difficultés à exister, un coup de mou bien légitime pour un élément encore en plein apprentissage. Malgré ce revers frustrant, ce résultat reste anecdotique pour la suite de la saison sous la houlette de Cathro.

Quels joueurs vont exploser cette saison à l'ASSE ?

Qui seront les révélations de l'exercice à venir ? Une nouvelle saison offre toujours l’opportunité à certains joueurs d’exploser, à l’image des trajectoires fulgurantes de Kevin Pedro et Augustine Boakye l’an passé. Le premier à pouvoir tirer profit du nouveau schéma tactique est sans conteste Joshua Duffus. Avec la volonté affirmée de Ian Cathro d'évoluer avec un duo d'attaque ultra-dynamique à la perte du ballon, l'Anglais coche toutes les cases. Auteur de promesses encourageantes lors de ses quelques apparitions la saison dernière, il possède toutes les qualités pour devenir l'arme fatale du système stéphanois.

De son côté, El Jamali, tout juste revenu de blessure, affiche un profil particulièrement adapté à la philosophie du technicien écossais. Créatif et doté d'une excellente lecture du jeu, il sera un atout précieux pour fluidifier l’animation offensive. Sur le plan défensif, sa générosité et son endurance hors norme s'intégreront à merveille dans le pressing étouffant réclamé par le staff. Enfin, Maxime Bernauer pourrait bien s'imposer dans un tout nouveau rôle. Alors que l'horizon semble bouché pour lui en charnière centrale face à la forte concurrence, le couteau suisse stéphanois a une carte à jouer dans l'entrejeu, un secteur moins dense. Malgré le renfort d'Áron Csongvai, les deux hommes affichent des qualités similaires de relanceurs et se livrent une saine concurrence devant la défense.

Nouveau coach, nouveaux principes de jeu : les cartes sont totalement rebattues au sein de l'effectif !