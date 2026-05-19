L’ASSE a tourné la page avec Rayan Aït Amer. Pourtant, le milieu offensif franco-algérien sortait de plusieurs saisons intéressantes statistiquement dans le Forez. Formé en Île-de-France avant de rejoindre les Verts, le joueur de 2008 va désormais tenter de relancer sa progression loin de Saint-Étienne.

Passé par l’US Torcy avant de rejoindre le centre de formation stéphanois en U16, Rayan Aït Amer (portrait ici) faisait partie des profils suivis avec attention du côté de L’Étrat. Le milieu relayeur a construit sa progression étape par étape.

Durant trois saisons, il a connu plusieurs générations et plusieurs entraîneurs. De Kevin De Jesus à Frédéric Dugand, en passant par David Le Moal, le Franco-Algérien a poursuivi son développement avec une certaine régularité dans les performances.

Mais malgré cette continuité, l’ASSE a finalement choisi de ne pas conserver le joueur à l’issue de la saison 2025-2026.

Rayan Aït Amer (ex-ASSE) a explosé offensivement

La saison 2024-2025 restera sans doute comme la plus aboutie du jeune milieu offensif sous le maillot stéphanois. Utilisé dans un rôle de relayeur capable de se projeter rapidement vers l’avant, Rayan Aït Amer a impressionné par son efficacité devant le but.

Avec 20 réalisations toutes compétitions confondues, dont 17 en championnat et 3 en playoffs, le joueur a affiché des statistiques particulièrement rares pour un milieu de terrain.

Sa lecture du jeu, son sens du déplacement et sa capacité à apparaître dans les zones décisives ont régulièrement fait la différence dans les matchs importants. Une montée en puissance, en partie, confirmée cette saison avec les U19 nationaux.

Malgré un contexte plus relevé, le Franco-Algérien a continué à se montrer décisif avec 5 buts et 7 passes décisives. Des chiffres solides qui n’auront toutefois pas suffi à convaincre définitivement les dirigeants stéphanois.

Un essai avec le PSG pour rebondir ?

Libre depuis son départ de l’ASSE, Rayan Aït Amer explore désormais plusieurs pistes pour poursuivre sa progression. Et ces dernières heures, son nom est apparu du côté du Paris Saint-Germain.

Le milieu de terrain aurait participé ce lundi soir à une rencontre de l’équipe Espoirs du PSG face à Brentford. Sur une vidéo relayée par le club anglais diffusant le match, le joueur apparaît avec le numéro 8 parisien.

Comme plusieurs jeunes joueurs présents sur la feuille de match, Rayan Aït Amer tenterait actuellement de convaincre les décideurs parisiens dans le cadre d’un essai. Une information confirmée par le compte ICParisSG.

Une piste à suivre de près pour un joueur qui, malgré son départ de l’ASSE, continue d’attirer l’attention grâce à son profil offensif et ses statistiques remarquées chez les jeunes.