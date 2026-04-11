Dunkerque n'avance plus. Après un début de saison prometteur qui en faisait l'un des sérieux prétendants à la montée en Ligue 1, l'USL enchaîne les contre-performances au pire moment. Et samedi, c'est l'ASSE qui débarque au Stade Marcel-Tribut.

Il y a quelques semaines encore, Dunkerque faisait partie des équipes qui faisaient parler d'elles en bien. Un jeu séduisant, une possession maîtrisée, une équipe capable de tenir la balle et de faire souffrir n'importe quel adversaire. Troisième possession du championnat avec 56,8 %, derrière Saint-Étienne et Reims seulement. Tout semblait en place pour jouer le haut du tableau jusqu'au bout. Sauf que les résultats, eux, ne suivent plus.

Dunkerque : Une série noire qui fait mal

Les chiffres sont implacables. Sur les 5 derniers matchs, Dunkerque n'a pris que 2 points. Zéro victoire, deux nuls, trois défaites. Une dynamique catastrophique pour une équipe qui jouait encore la montée il y a peu.

Sur les 10 derniers matchs, le bilan est à peine meilleur : une seule victoire, quatre nuls, cinq défaites. 7 points sur 30 possibles. Le club nordiste est passé de prétendant sérieux à équipe en chute libre. Au classement des 10 dernières journées, Dunkerque pointe à la 17e place sur 18. Seul Amiens fait pire.

La série récente en dit long. Défaite à Troyes 5-1, défaite à Clermont 2-1, défaite à Annecy 1-0, défaite contre Le Mans 1-0. L'équipe ne marque plus, encaisse, et accumule les voyages dans le mauvais sens du classement. Au général après 29 journées, Dunkerque est 9e avec 40 points, à 14 longueurs de Troyes leader et à 14 également de Saint-Étienne, 2e.

Un jeu séduisant, une récompense absente

C'est là toute la frustration dunkerquoise. Sur le papier, cette équipe a tout pour bien jouer au football. Troisième au classement de la possession en Ligue 2, avec 56,8 %, elle contrôle les matchs, fait circuler le ballon, impose son tempo. Mais le football ne se joue pas sur le papier.

Malgré ce jeu léché, les buts ne rentrent pas. Les victoires non plus. C'est le paradoxe d'une saison qui promettait beaucoup et qui s'effrite match après match. Un jeu plaisant, oui. Mais sans efficacité, sans récompense, et de plus en plus sans public dans la réussite.

La menace de la relégation n'est pas encore là — Dunkerque compte 16 points d'avance sur la zone de descente — mais la perspective d'une montée, elle, s'est largement éloignée. À 14 points du podium avec 9 journées restantes, l'équation est quasi impossible.

L'ASSE arrive au pire moment… ou au meilleur

Samedi, les Verts reçoivent Dunkerque dans ce contexte. Pour Philippe Montanier et ses joueurs, c'est une opportunité en or. Dunkerque est une équipe fragile psychologiquement en ce moment, prise dans une spirale négative dont elle ne trouve pas la sortie.

Saint-Étienne, de son côté, affiche la meilleure possession de Ligue 2 avec 59,9 %. Un face-à-face entre les deux équipes les plus dominantes techniquement du championnat, mais où l'une avance et l'autre fait du surplace.

Les Verts sont 2es au classement général avec 54 points après 29 journées. Ils restent sur une bonne dynamique, avec deux victoires et deux nuls lors de leurs 5 derniers matchs. Un succès samedi permettrait de mettre la pression sur Troyes, leader avec seulement 4 points d'avance, et de continuer à croire au titre.

Ligue 2 : Résultats récents de Dunkerque

03/04/26 : Dunkerque 1-1 Rodez (N)

21/03/26 : Troyes 5-1 Dunkerque (D)

14/03/26 : Red Star 1-0 Dunkerque (D)

09/03/26 : Dunkerque 1-1 Reims (N)

27/02/26 : Clermont 2-1 Dunkerque (D)

20/02/26 : Dunkerque 1-1 Bastia (N)

13/02/26 : Amiens 1-4 Dunkerque (V)

06/02/26 : Dunkerque 0-0 Guingamp (N)

Source : Stats Ligue 2

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