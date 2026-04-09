Enzo Bardeli s’impose comme l’un des milieux les plus influents de Ligue 2 ces dernières saisons. Avant d’affronter l’ASSE, le joueur de Dunkerque affiche des statistiques impressionnantes. Un profil complet… et une menace bien réelle pour les Verts.

À quelques jours d’un match crucial, un nom ressort clairement côté Dunkerque : Enzo Bardeli. À 24 ans, le milieu offensif réalise une saison pleine. Avec 8 buts et 5 passes décisives, il est directement impliqué dans une grande partie des actions offensives de son équipe. Tout simplement 32% des buts de Dunkerque. Mais au-delà des chiffres bruts, ses données avancées interpellent.

Enzo Bardeli, un profil offensif élite en Ligue 2

Les datas parlent d’elles-mêmes. Bardeli affiche un niveau très élevé dans la création offensive. Son xA (expected assists) culmine à 96, preuve de sa capacité à générer des occasions. Il se distingue aussi par ses passes décisives (93) et sa qualité de finition (93 en buts).

Dans le jeu, il combine plusieurs qualités clés :

Une excellente précision de passe (86 %)

Une capacité à progresser balle au pied (86 en courses progressives)

Un volume de jeu important dans les zones offensives

Autrement dit, Bardeli est un joueur qui pèse constamment sur le jeu. Il ne se contente pas de participer : il crée, accélère et conclut. Son profil de milieu box-to-box (indice 60) confirme cette capacité à être décisif dans les deux surfaces.

Enzo Bardeli : Un joueur prêt pour la Ligue 1 ?

Au vu de ses performances, la question se pose clairement. Bardeli coche de nombreuses cases pour franchir un cap. Peu de joueurs font mieux dans son rôle en Ligue 2. Sa vision du jeu, sa capacité à se projeter et son efficacité offensive en font un profil moderne.

Physiquement, il présente également des garanties intéressantes. Sa vitesse maximale (70), ses sprints (73) et sa capacité à répéter les efforts (77 en distance de sprint) témoignent d’un joueur capable d’enchaîner les courses. De quoi convaincre ? Bardeli évolue déjà dans des standards proches de joueurs de première division.

Il reste toutefois des axes de progression. Défensivement, son impact reste limité. Il provoque peu de fautes, tacle peu et souffre dans les duels aériens. Mais dans un rôle offensif, ces lacunes sont compensées par son influence balle au pied.

ASSE : Enzo Bardeli, le danger numéro un samedi

Pour l’ASSE, le message est clair : Bardeli sera l’homme à surveiller. Dans une équipe de Dunkerque en difficulté, il reste le principal facteur de déséquilibre.

Sa capacité à trouver des passes clés et à se projeter rapidement peut poser de gros problèmes à la défense stéphanoise. D’autant plus que les Verts devront éviter toute déconcentration face à un adversaire en quête de lumière.

Neutraliser Bardeli, c’est déjà faire un grand pas vers la victoire.

Un dossier toujours ouvert pour l’ASSE ?

Ce n’est pas un secret : Enzo Bardeli était déjà dans les petits papiers de l’ASSE. Le club stéphanois s’était positionné l’été dernier, puis de nouveau cet hiver.

Sous contrat jusqu’en juin 2026, le milieu offensif arrive désormais à un tournant. Sa valeur est estimée à 2 millions d’euros, mais ses performances pourraient rapidement faire grimper les enchères.

La question reste donc ouverte : l’ASSE reviendra-t-elle à la charge cet été ?

Une chose est sûre : Bardeli aura une belle occasion de se rappeler au bon souvenir des Verts… directement sur la pelouse.

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