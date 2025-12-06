À l’issue d’une rencontre disputée entre Dunkerque et l’AS Saint-Étienne, les entraîneurs Eirik Horneland et Albert Sánchez se sont exprimés devant les caméras de beIN Sports. Le Norvégien a livré son analyse suite à la défaite des Verts (1-0). En face, le technicien nordiste a également commenté la prestation de ses hommes. Retour sur les principales déclarations des deux coachs après cette journée de Ligue 2.

Albert Sánchez (Dunkerque) : "Je pense que la première mi-temps a été assez équilibrée. Nous avons joué avec le ballon, comme eux d’ailleurs, mais les deux équipes ont évolué avec une certaine prudence. Peut-être qu’ils ont eu un peu plus de possession, et ils se sont créés deux ou trois occasions. Voilà pour le premier acte. La deuxième mi-temps a été très différente : ils ont beaucoup joué dans notre camp, et je trouve que nous nous sommes battus, que nous avons défendu comme des lions. L’équipe a montré énormément de personnalité, collectivement aussi, et j’en suis très fier. C’est une super équipe. En face, ils avaient de très bons joueurs et un très bon coach. Pour nous, ce ne sont peut-être “que trois points”, mais c’est une très belle victoire.

On savait très bien que ce match serait différent des autres. Souvent, nous avons plus la possession que l’adversaire et nous évoluons davantage dans son camp. Aujourd’hui, ce n’était pas la même physionomie : il allait falloir défendre, défendre ensemble, avec du caractère et de la solidarité. Et en deuxième période, l’équipe s’est très bien illustrée dans ce registre. Terminer un match contre Saint-Étienne sans encaisser de but, c’est très difficile. Évidemment, ils ont eu deux ou trois grosses occasions en fin de rencontre, mais c’est normal. Nous aussi, nous avons eu deux ou trois situations très nettes. C’est la mentalité de cette équipe, que j’ai découverte en arrivant ici une semaine avant le début du championnat : une bonne équipe, avec un esprit fort. Ma volonté a été de la faire grandir, de faire progresser les joueurs et de donner une identité, que nous ayons ou non le ballon."

Albert Sánchez : "Enzo Bardeli, c’est un joueur très typique du football espagnol"

"Enzo Bardeli, c’est un joueur très typique du football espagnol : un milieu intelligent, doté de beaucoup de qualité, capable de jouer pied gauche comme pied droit, et qui marque aussi beaucoup. J’ai beaucoup parlé avec lui en arrivant. Je lui ai dit : “Tu joues très bien avec le ballon, mais il faut aussi que tu puisses finir les actions quand tu arrives dans la surface, parce que je te sens capable de le faire.” Pour nous, Enzo est l’un des meilleurs joueurs, une pièce très importante. Je pense que l’avenir lui réserve de très belles choses. C’est un joueur travailleur, avec un excellent état d’esprit. Pour moi, il deviendra encore meilleur, un joueur incroyable, même s’il est déjà très bon aujourd’hui.

Il faudrait que je revoie le match pour entrer dans le détail, mais une chose est sûre : nous avons très bien défendu. Avec le ballon, en revanche, il nous a manqué un peu de confiance et de sérénité. Il y avait beaucoup d’espaces dans les transitions, et parfois nous nous en sommes bien sortis ; à d’autres moments, nous aurions dû mieux garder le ballon, calmer le jeu, parce que leur pressing n’était pas particulièrement intense. Je pense que nous l’avons plutôt bien géré, mais en deuxième mi-temps nous avons eu un peu plus de ballons. Et selon moi, nous devons encore progresser dans notre capacité à défendre avec le ballon, à avoir cette sérénité et cette confiance."

Horneland (ASSE) : "Difficile d’être régulier avec autant de changements dans le secteur offensif"

Eirik Horneland (ASSE) : "Tout d’abord, je pense que c’était une belle partie entre deux belles équipes. Dunkerque est une très bonne formation, et on le voit : sur les cinq derniers matchs, c’est l’équipe qui a pris le plus de points. On savait donc que ce serait un match difficile. Nous avons pris l’initiative, même si nous ne nous sommes pas créé beaucoup d’occasions, et eux non plus. C’était un vrai combat. On a essayé d’apporter un peu de danger, ils ont eu quelques contres, voilà pour la première période. En deuxième mi-temps, ils ont eu des occasions, nous aussi. Au final, c’est un match qui aurait dû se terminer sur un nul. On aurait dû ramener quelque chose. Mais on a été un peu naïfs dans notre surface sur leur but, et pas assez tranchants devant.

On marque beaucoup habituellement, c’est une équipe qui sait marquer, et aujourd’hui c’est un peu l’exception qui confirme la règle. Le problème, c’est qu’on a Stassin absent, d’autres joueurs qui peuvent jouer – Boakye, qui n’est pas là en ce moment – et El Jamali qui doit évoluer en pointe. Il faut retrouver des automatismes avec ces nouveaux joueurs, et c’est difficile d’être régulier avec autant de changements dans le secteur offensif. C’est un paramètre à prendre en compte. J’espère que pour le match contre Bastia, on sera prêts.

On a l’impression d’être toujours un peu dans la vase, parce que les blessures s’accumulent et nous empêchent de retrouver un rythme stable. Mais il y a beaucoup de bons joueurs dans l’équipe, on essaie de tirer le meilleur de l’effectif malgré les changements constants. Pour Annan, oui, il s’est tordu la cheville et sera absent. Il y a toujours des blessés, mais on va se battre. J’espère des jours meilleurs."

Horneland (ASSE) : "On n’est pas là où j’espérais être, ni là où on devrait être"

"On n’est pas là où j’espérais être, ni là où on devrait être en termes de performances ou de points. La chance que l’on a, c’est que nous restons au contact. À Bastia, il nous faudra absolument trois points pour rester dans le coup avant la trêve. Il reste d’abord cette première moitié de saison à finir, et ensuite il faudra être plus réguliers dans la seconde. J’espère aussi que l’on aura des compositions plus stables. Pour l’instant, non, je ne suis pas satisfait.

Je pense qu’il a manqué un peu de spontanéité de la part de Cardona et de Miladinovic. Cardona a été un peu moins juste dans ses choix que ces dernières semaines. Il nous a manqué un peu de qualité avec le ballon, et Wajdi n’était pas là non plus. On manque aussi de présence offensive avec les absences. Quand tout le monde sera de retour, je suis sûr qu’on aura plus de qualité devant. Là, il faut composer avec un milieu qui ne serait pas forcément celui aligné si tout l’effectif était disponible. On veut retrouver plus de verticalité, jouer un football plus offensif, c’est certain."