En déplacement sur la pelouse de Dunkerque, l'ASSE a concédé une défaite frustrante (1-0), ce samedi soir, lors de la 16e journée de Ligue 2. Face à une équipe regroupée mais combative, les Verts ont manqué d’efficacité et se sont fait surprendre en seconde période.

Après un premier acte équilibré et pauvre en occasions nettes, c’est Dunkerque qui a trouvé la faille sur l’un de ses rares temps forts. À la 74e minute, Bardeli profite d’un ballon mal dégagé pour crucifier la défense stéphanoise d’une frappe précise.

Malgré une poussée dans le dernier quart d’heure et six minutes de temps additionnel, les hommes d’Eirik Horneland n’ont pas réussi à recoller au score. Les entrées en jeu n’ont pas suffi à inverser la tendance, et la frustration s’est traduite par deux avertissements dans le temps additionnel, notamment pour Miladinović.

Avec cette défaite, l’ASSE reste 2e du classement mais voit Troyes prendre un peu d’avance en tête. Un coup d’arrêt regrettable pour les Verts, qui devront rebondir rapidement pour ne pas se faire rattraper par le Red Star et Le Mans, à l’affût.