L’ASSE affrontait Dunkerque pour la 16ème journée de Ligue 2 ce samedi à 20h. Pour ce dernier déplacement en championnat en 2025, les Verts se sont inclinés (1-0) sur un but d’Enzo Bardeli. Voici le top et les flops stéphanois de cette rencontre diffusée sur BeIN Sports.

En déplacement sur la pelouse de Dunkerque, véritable équipe en forme du moment, les Verts avaient l’opportunité de rejoindre l’ESTAC en tête du classement. Le leader troyen ayant laissé filer des points à domicile (1-1) face à Rodez, ce samedi à 14h. Malheureusement, c’est un rendez-vous manqué pour les Verts, qui signent déjà leur cinquième défaite de la saison après 16 journées de championnat de Ligue 2.

Dans une rencontre pourtant animée et globalement plaisante à suivre, ce sont les Stéphanois qui se sont montrés les plus entreprenants. Au retour aux vestiaires, les Verts n’avaient même pas concédé le moindre tir Dunkerquois. Conquérants et intéressants dans les transitions, les Stéphanois ont cependant montré de grandes difficultés à effectuer les bons choix dans les 30 derniers mètres. Incapables de marquer, ils ont fait preuve d’une naïveté coupable sur l’une des rares situations nordistes et ont encaissé un but d’Enzo Bardeli, totalement oublié dans la surface.

Le top de la rencontre

Un seul véritable top ce soir. Il s'agit de la copie rendue par l’attaquant du soir Nadir El Jamali qui mérite toutefois d’être soulignée.

En l’absence de Lucas Stassin, d’Augustine Boakye et au regard de la gestion du retour de blessure de Joshua Duffus, c’est Nadir El Jamali qui était aligné en pointe de l’attaque stéphanoise. Le jeune joueur a livré une prestation intéressante dans un rôle de faux numéro neuf, jouant dos au jeu et multipliant les déviations dans les petits espaces.

El Jamali avait d’ailleurs déjà tenu ce rôle face à Écotay en Coupe de France. Une performance encourageante, même si l’on espère pour l’avenir qu’Eirik Horneland pourra rapidement récupérer ses titulaires à ce poste.

Les flops de l’ASSE

Difficile de ne pas citer en premier lieu l’inefficacité criante des Verts ce samedi soir. Ils semblaient avoir le match en main avant de se frustrer, enchaînant mauvais choix et approximations techniques. Avec 13 tirs pour seulement cinq cadrés, les Verts ont touché la barre sur une tentative de Zuriko Davitashvili. De nombreuses transitions et situations en surnombre ont été gâchées par un manque de justesse.

La blessure d’Annan, à la demi-heure de jeu, a également pesé lourd. Elle a contraint Eirik Horneland à faire entrer Ben Old, ailier offensif, au poste de latéral gauche. Plus globalement, cette nouvelle blessure alourdit une infirmerie déjà bien trop remplie. Les Verts se sont déplacés à Dunkerque avec des remaniements, des joueurs pas à 100 %, et un banc offrant finalement peu de solutions, notamment en raison du manque de rythme de certains comme Moueffek ou Duffus. En fin de rencontre, les Verts ont même dû finir à dix. Zuriko Davitashvili s’est blessé et Horneland avait déjà utilisé ses trois sessions de changements.

L’irrégularité constante des Verts empêche la construction d’une série. D’un match à l’autre, l’équipe change de visage, affaiblie par les blessures et en manque de continuité. Avec cette défaite à Dunkerque, l’ASSE concède sa cinquième défaite de la saison et encaisse de nouveau un but dans une rencontre, c’est la onzième fois en seize journées.