Le stade Marcel-Tribut accueillait ce samedi soir une affiche attendue entre Dunkerque et l’AS Saint-Étienne, à l’occasion de la 16ᵉ journée de Ligue 2. Dans ce match entre équipes en forme, c'est Dunkerque qui est sorti vainqueur (1-0). À l’issue de la rencontre, quelques joueurs ont livré leurs premières impressions au micro de beIN Sports. Réactions à chaud côté USLD et ASSE.

Enzo Bardeli (Dunkerque) : "C’est sûr que ça a été très difficile. On s’y attendait : c’est une très belle équipe, avec de grands joueurs qui veulent avoir le ballon comme nous. Donc oui, c’était un match compliqué. Je pense qu’on a eu quelques moments de possession qui leur ont fait mal. En deuxième période, on a un peu plus subi. On concède une barre transversale qui aurait pu changer le match, mais on a aussi eu des occasions. La victoire n’est pas déméritée. On est très contents, et je pense que c’est vraiment une victoire collective. À la fin, quand on défend tous ensemble comme ça, c’est vraiment bien.

Sur le but, je ne m’y attends pas forcément, mais je me dis que c’est possible que les défenseurs ne se comprennent pas très bien, parce que le ballon arrive vraiment entre les deux. C’est compliqué de savoir qui doit le prendre, donc j’y crois un peu. Ça me permet d’enchaîner avec un contrôle très proche de moi et une frappe qui n’est pas très puissante, mais que j’essaie de mettre en hauteur pour l’éloigner du gardien. Je parviens à bien la placer, donc je suis très content."

Vincent Sasso (Dunkerque) : "C’était important de ne pas prendre de but, surtout contre une équipe aussi performante offensivement. Ils ont énormément de qualité, c’est pour moi la meilleure équipe du championnat. Mais on a réussi, avec nos armes et par séquences, à faire jeu égal. On a su être solides, et c’était vraiment essentiel. On a serré les dents, parce qu’on a aussi eu peur sur certaines situations. Bravo aux supporters, à toute l’équipe, à ceux qui sont entrés : tout le monde a contribué. C’est vraiment une victoire collective.

Oui, je pense qu’il faut qu’on soit le plus polyvalents possible. En Ligue 2, Saint-Étienne est une équipe qui joue, comme Troyes ou le Red Star, mais il y a aussi des équipes qui misent beaucoup sur la transition. Donc c’est important d’avoir plusieurs cordes à notre arc : être capables de jouer avec le ballon mais aussi d’être efficaces en transition. Aujourd’hui, je pense qu’on l’a bien fait."

Florian Tardieu (ASSE) : "Excusez-moi du terme, mais ça fait chier. Je pense qu’on est bien, qu’on a les situations pour marquer. Et voilà : contre une équipe comme ça, qui aime jouer et qui a de la qualité, si on ne concrétise pas, on se fait punir. On est un peu passifs sur le but. Aujourd’hui, on s’en mord les doigts. On a les occasions, et ce qu’on retiendra, c’est la défaite. Donc oui, ce soir, ça fait chier.

C’est dans les deux surfaces que ça se joue, défensivement comme offensivement. On l’a encore vu lors du dernier match à domicile : on mène 2-0 contre Nancy, on se fait peur jusqu’à la fin parce qu’on ne marque pas le troisième. Aujourd’hui, on doit mener 1-0 avant Dunkerque. Au final, on ne marque pas, et après, on se tue tout seuls."