Les Verts retrouvent la Ligue 2 face à Dunkerque. Un déplacement crucial pour l’ASSE, déterminée à poursuivre sa dynamique et mettre la pression sur l’ESTAC. Enzo Bardeli, pisté l’été dernier par Saint-Étienne, évoque cette affiche et son évolution à Dunkerque.

Après la parenthèse Coupe de France, l’ASSE replonge dans son quotidien. Les Verts se déplacent au stade Marcel-Tribut pour affronter Dunkerque lors de la 16e journée de Ligue 2. Un match piégeux. L’équipe d’Eirik Horneland doit confirmer ses progrès et rester au contact du podium. Les Dunkerquois, eux, surfent sur une belle dynamique après un début de saison compliqué.

Le match sera diffusé en prime time sur beIN Sports, comme chaque samedi à 20 h.

Dunkerque arrive lancé. Avec 21 points et une 9e place solide, les Nordistes ont battu Reims, le Red Star, Troyes et Pau, soit quatre équipes mieux classées.

En face, Horneland fait encore face à plusieurs absences majeures. Il devra s’appuyer sur un collectif remanié mais soudé pour rivaliser avec les hommes de Luis Castro.

À quelques minutes du coup d’envoi, Enzo Bardeli, véritable homme fort de Dunkerque, s’est confié au micro de Florian Genton. Un joueur que l’ASSE avait suivi l’été dernier.

Enzo Bardeli évoque la progression de Dunkerque

Auteur de six buts et quatre passes décisives, Enzo Bardeli figure parmi les meilleurs joueurs du championnat. Le milieu offensif revient d’abord sur la transformation de l’USLD :

”On a eu un début de saison compliqué, avec une préparation difficile et beaucoup de changements, que ce soit chez les joueurs ou au niveau du coach. Depuis deux ou trois mois, on est beaucoup mieux. On comprend ce que veut le coach. Commencer une saison comme on l’a fait, ce n’est jamais simple. Il a fallu un temps d’adaptation pour tout le monde. Maintenant, on prend énormément de plaisir à travailler ensemble, joueurs comme staff. ”

Il évoque également les nombreuses rumeurs de transfert qui ont rythmé son été :

”C’était compliqué avec toutes ces rumeurs. Mais je me sens bien sur le terrain. Je fais tout pour le club.”

Bardeli revient sur l’intérêt de l’ASSE

Relancé sur un possible transfert à Saint-Étienne, Bardeli n’élude pas la question :

« Est-ce que j’aurais pu être en face ce soir ? Franchement, je ne sais pas. Aujourd’hui, je suis Dunkerquois à 100 %. Je donne tout pour le club. Mon statut a un peu changé depuis la saison dernière. Je suis resté malgré les nombreux changements. Je prends plus la parole et j’essaie d’avoir un maximum d’impact sur le collectif. »

Une mise au point claire avant d’affronter l’ASSE.

Les Verts sont prévenus, Dunkerque n’a plus rien d’un outsider et Bardeli s’affirme comme l’un des leaders d’une équipe en pleine confiance.

