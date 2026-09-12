L’ASSE retrouvait la Ligue 2 ce samedi soir à l’occasion de 6ème journée. Les Verts de Ian Cathro se déplaçaient sur la pelouse de Dunkerque. Retrouvez au micro de beIN Sports les principales réactions des joueurs après cette rencontre, conclue sur le score de 2-1.

Moha Ramos (Joueur de Dunkerque) : "Il y a beaucoup de choses derrière et c'est un match contre la première équipe du classement. Au final, nous sommes conscients de l'importance que cela avait pour nous. C'est un match très important et je crois que nous l'avons joué de la meilleure manière possible. Et c'est clair que Dieu a été de notre côté aujourd'hui."

Allan Linguet (Joueur de Dunkerque) : "Notre dernière victoire, c'était lors de la première journée et, depuis, on n'avait pas gagné. On avait à cœur, surtout dans un match comme celui-là où l'équipe de Saint-Étienne était invaincue, de gagner devant notre public. Je pense qu'on en avait besoin. Nous aussi, parfois, les supporters ne sont pas très contents, mais nous, c'est encore pire. On ne gagne pas, on est frustrés. Et aujourd'hui, on va casser le vestiaire.

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Parfois, on a perdu des matchs sur des détails. Après, on a eu une fin de mercato un peu mouvementée, mais c'est comme ça, c'est le football. On a su remplacer. Je pense que les arrivées vont faire du bien, on va s'acclimater. Là, on a vu Gaëtan qui, au final, avait quatre entraînements et qui entre et nous fait un super match. Ça fait plaisir, moi j'ai joué avec lui. Donc, toutes les recrues vont, je pense, prendre confiance en elles et, au final, après la trêve, on sera très bien, je pense.

Quand on prend le but, en plus, on est frustrés, mais on a su rester concentrés. C'est le plus important."

Sohaib Naïr : "On n'a pas mis ce qu'il fallait"

Sohaib Naïr (Joueur de l’ASSE) : "On n'a pas mis ce qu'il fallait. On ne fait pas le match qu'il faut, on le sait. On est extrêmement déçus. On savait que ça allait être un match difficile. On n'a pas mis ce qu'il fallait. On est vraiment déçus, mais voilà, c'est ce qui arrive. Maintenant, il faut aller de l'avant.

Je trouve qu'on a plus de déchet que d'habitude. On arrive moins bien à se trouver. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Mais il y a des matchs comme ça, il faut savoir ne pas les perdre. Aujourd'hui, on l'a perdu. Malheureusement, c'est une très mauvaise nouvelle. On est très déçus."