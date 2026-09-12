L’ASSE s’est présentée à Dunkerque sans Mahmoud Jaber (défaite 2-1). Absent du groupe de 20 joueurs retenus pour le déplacement, le milieu stéphanois a été préservé après avoir ressenti une gêne lors des dernières séances. Ian Cathro a expliqué cette décision et s’est voulu, malgré tout, rassurant sur la situation de son joueur.

L’absence de Mahmoud Jaber n’est pas passée inaperçue. Le milieu de terrain ne figurait pas parmi les 20 joueurs présents avec l’ASSE à Dunkerque.

Une décision prise avec prudence par le staff stéphanois. Jaber revient en effet d’une longue période d’indisponibilité. Son retour à la compétition nécessite donc encore une attention particulière.

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Interrogé sur son absence, Ian Cathro a apporté des précisions. Il ne semble pas question d’une blessure importante, mais plutôt d’une alerte que les Verts ont préféré ne pas négliger.

ASSE : une gêne ressentie par Jaber

« Il a été absent de longs mois comme vous le savez. Il y a peut-être quelques difficultés sur son retour à la compétition », a d’abord expliqué Ian Cathro au micro de Ici Saint-Etienne Loire.

Après une longue coupure, retrouver le rythme des entraînements et des matchs impose forcément des précautions. Le staff de l’ASSE ne souhaite donc prendre aucun risque avec son milieu de terrain.

Ian Cathro a d’ailleurs tenu à relativiser la situation : « Rien de dramatique mais il faut prendre les choses au sérieux, avec calme. »

La décision de ne pas emmener Mahmoud Jaber à Dunkerque répond ainsi à une logique de prévention. Le joueur a envoyé un petit signal au staff au cours des derniers entraînements.

« Il a ressenti une petite gêne sur les dernières séances », a précisé Cathro.

Une gêne suffisante pour pousser le staff à revoir ses plans et à laisser Jaber en dehors du groupe.

Jaber préservé par le staff de l’ASSE

Après plusieurs mois loin des terrains, l’ASSE entend gérer le retour de Mahmoud Jaber avec précaution. Pas question de précipiter les choses et de transformer une simple gêne en problème plus important.

C’est également le message envoyé par Ian Cathro. Le technicien a insisté sur la volonté du staff de protéger son joueur.

« Il faut simplement le protéger. Cela ne sera pas un vrai souci pour lui mais on a pris la décision de ne pas l’intégrer au groupe aujourd’hui. »

Le discours se veut donc rassurant. D’après les explications données par Cathro, cette absence ne traduit pas une inquiétude majeure concernant l’état physique de Mahmoud Jaber.

Le staff stéphanois a simplement choisi la prudence. Une décision compréhensible compte tenu de la longue indisponibilité connue par le milieu de terrain avant son retour à la compétition.

Reste désormais à observer son évolution lors des prochaines séances.