L’ASSE se déplaçait ce samedi soir sur la pelouse de l’USL Dunkerque pour le compte de la 6e journée de Ligue 2. Après cinq victoires en autant de rencontres, les Stéphanois passaient un nouveau test loin de Geoffroy-Guichard. Résultat, défaite 2-1. Comme après chaque match, Peuple-Vert vous propose de prendre la parole et d’évaluer la prestation des joueurs de Ian Cathro.

Quels Stéphanois ont répondu présent à Marcel-Tribut ? Quels joueurs vous ont convaincu et lesquels ont davantage souffert au cours de la rencontre ?

Attribuez une note à chacun des joueurs de l’ASSE ayant participé à la rencontre face à Dunkerque. Les résultats de cette consultation permettront d’établir les notes des supporters et de désigner votre homme du match. Ils seront ensuite publiés sur Peuple-Vert avec le classement complet des Stéphanois.

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