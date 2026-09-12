L’ASSE se déplaçait ce samedi soir sur la pelouse de l’USL Dunkerque pour le compte de la 6e journée de Ligue 2. Après cinq victoires en autant de rencontres, les Stéphanois passaient un nouveau test loin de Geoffroy-Guichard. Résultat, défaite 2-1. Comme après chaque match, Peuple-Vert vous propose de prendre la parole et d’évaluer la prestation des joueurs de Ian Cathro.

Quels Stéphanois ont répondu présent à Marcel-Tribut ? Quels joueurs vous ont convaincu et lesquels ont davantage souffert au cours de la rencontre ?

Attribuez une note à chacun des joueurs de l’ASSE ayant participé à la rencontre face à Dunkerque. Les résultats de cette consultation permettront d’établir les notes des supporters et de désigner votre homme du match. Ils seront ensuite publiés sur Peuple-Vert avec le classement complet des Stéphanois.

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PVLes notes des supporters
Après-match · Dunkerque – ASSE

À toi de noter les Verts

Ton regard sur la performance de chaque joueur, sans voir les moyennes des autres supporters.
Notes ouvertes
0/11 joueurs notés
Clôture lundi 14 septembre à 12h00
1–3 Match difficile 5 Match moyen 7 Bon match 9–10 Exceptionnel
Choisis directement une note de 1 à 10. Laisse le joueur sans note si tu ne l’as pas assez vu.

Gautier Larsonneur

GARDIEN · N° 30
/10

Julien Le Cardinal

DEFENSEUR · N° 26
/10

Kévin Pedro

DEFENSEUR · N° 23
/10

Maxime Bernauer

DEFENSEUR · N° 6
/10

Sohaib Naïr

DEFENSEUR · N° 18
/10

Áron Csongvai

MILIEU · N° 14
/10

Tamar Svetlin

MILIEU · N° 16
/10

Augustine Boakye

ATTAQUANT · N° 20
/10

Irvin Cardona

ATTAQUANT · N° 7
/10

Thierno Ballo

ATTAQUANT · N° 8
/10

Zuriko Davitashvili

ATTAQUANT · N° 22
/10
Encore 7 joueurs à noter Il faut noter au moins 7 joueurs. Ton bulletin restera modifiable jusqu’à la clôture.
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