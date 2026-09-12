L’AS Saint-Étienne (ASSE) se déplaçait à Dunkerque ce samedi soir lors de la sixième journée de Ligue 2. Les hommes d’Ian Cathro souhaitaient poursuivre leur sans-faute dans le Nord pour conforter leur place de leader. Résumé de la rencontre.

Ce samedi, l’ASSE avait l’occasion de signer un sixième succès consécutif et de battre le record du club établi la semaine dernière. Seulement, le déplacement dans le Nord s’annonçait périlleux. Lors de leurs deux derniers voyages à Dunkerque, les Verts avaient été surpris par l’USLD.

XI de départ : Larsonneur - Pedro, Le Cardinal, Nair, Bernauer - Csongvai, Svetlin - Davitashvili, Ballo, Cardona, Boakye.

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Les Stéphanois se montrent les premiers dangereux dans cette rencontre. À la 11e minute, Cardona profite d’un espace sur le côté droit pour adresser un centre enroulé vers Ballo. L’attaquant de l’ASSE est idéalement placé aux 5,50 mètres, mais sa reprise de la tête manque de précision. Trop axiale, elle ne pose aucun problème à Ramos.

Dunkerque répond quelques minutes plus tard. À la 25e minute, Ayari se met en évidence dans le coin droit. Après avoir provoqué son vis-à-vis, il repique avant de se remettre sur son pied droit. Il déclenche alors une frappe puissante et croisée, mais son tir passe largement à côté du but stéphanois.

L’ASSE ouvre le score grâce à Boakye

Les Verts vont finalement concrétiser leur domination juste avant la pause. À la 43e minute, Boakye conclut une très belle action collective. Depuis les 25 mètres, Davitashvili repique dans l’axe avant de délivrer une passe parfaitement dosée dans la profondeur. Boakye s’infiltre et n’a plus qu’à ouvrir son pied pour ajuster Ramos.

L’ASSE prend ainsi l’avantage (0-1) et rejoint les vestiaires en tête. Davitashvili s’est particulièrement illustré durant cette première période. Très actif dans l’animation offensive, le Géorgien est également à l’origine du but stéphanois.

Mais le scénario va totalement basculer au retour des vestiaires. À la 52e minute, Ayari remet Dunkerque dans le match avec un geste de grande classe. Très excentré à l’entrée de la surface, le Nordiste enroule parfaitement son ballon du gauche. Sa frappe termine directement dans le petit filet opposé de Larsonneur.

Six minutes plus tard, l’USLD frappe encore. Keita, positionné sur le côté gauche, repique avant de déclencher à son tour une superbe frappe enroulée du pied droit. Le ballon vient se loger sous la barre transversale de Larsonneur. Dunkerque renverse alors complètement la situation et mène 2-1.

Ramos fait échouer les dernières tentatives de l’ASSE

Les Verts cherchent à réagir. À la 62e minute, Boakye réalise un gros travail en contre et résiste à deux retours de Massock avant de servir Cardona dans la surface, côté droit. Le Stéphanois tente une frappe en première intention, mais son pied d’appui glisse. Sa tentative est finalement dévissée.

L’ASSE pousse davantage en fin de rencontre. À la 75e minute, Ramos s’interpose de manière décisive. Sur un centre stéphanois à ras de terre, Davitashvili dévie le ballon au premier poteau vers Bernauer, complètement esseulé dans l’axe. Le défenseur tente alors une frappe à ras de terre avec le pied ouvert. Ramos se couche rapidement et repousse le ballon.

Le gardien dunkerquois va encore sauver les siens quelques minutes plus tard. À la 86e minute, l’ASSE part en contre. Davitashvili est servi plein axe, à l’entrée de la surface. Le Géorgien a le temps d’armer une frappe croisée du droit. Mais Ramos reste vigilant et s’interpose une nouvelle fois au sol.

Malgré ces dernières opportunités, l’ASSE ne parvient donc pas à recoller au score. Après avoir mené à la pause grâce à Boakye, les Verts ont vu Dunkerque inverser la tendance en quelques minutes grâce à deux frappes spectaculaires. En fin de match, Ramos a ensuite fermé la porte aux dernières tentatives stéphanoises.