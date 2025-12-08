L’ASSE a perdu gros à Dunkerque. Les Verts ont chuté 1-0 samedi soir, battus sur un but d’Enzo Bardeli. Une défaite frustrante. Une mauvaise opération comptable. Et surtout un coup dur avec la blessure d’Ebenezer Annan, seul latéral gauche valide. Eirik Horneland a confirmé une absence de plusieurs semaines pour l’international ghanéen. Un vrai casse-tête, surtout que Lassana Traoré, recruté cet été, reste indisponible jusqu’en 2026. Le staff doit improviser. Plusieurs pistes se dessinent, avec des choix forts à faire.

L’effectif stéphanois propose peu de solutions naturelles. Ben Old a dépanné. Kevin Pedro pousse. Maçon et Batubinsika veulent se relancer. Horneland doit trancher. Et chaque option implique un bouleversement différent. Les prochains jours seront décisifs dans la réflexion du coach norvégien.

Ben Old (ASSE), une idée crédible pour dépanner ?

Ben Old a dépanné sur le côté gauche à Dunkerque. Une solution improvisée, mais pas nouvelle. Le Néo-Zélandais avait déjà joué dans ce rôle, même si ce n’est pas son poste naturel. En difficulté sur l’aile en Ligue 2, il pourrait trouver un second souffle dans un rôle plus bas, avec davantage de liberté offensive. Son volume et sa vitesse peuvent apporter quelque chose. Son quadruplé en Coupe de France rappelle qu’il dispose d’arguments pour exister.

Reste à savoir si ce repositionnement peut tenir dans la durée. Old manque d’automatismes défensifs. Sa capacité à gérer les duels et les transitions pose question face aux équipes du haut de tableau. Mais l’idée mérite d’être étudiée, surtout dans une période aussi critique. Certains y voient un parallèle avec Franck Tabanou, devenu latéral gauche après des débuts offensifs. Le staff pourrait tenter l’expérience, au moins le temps de récupérer Annan.

Les chaises musicales : Pedro, Bernauer, Appiah… un chantier complet

L’autre piste consiste à remodeler la défense. Kevin Pedro a marqué des points contre Troyes, et sa progression impressionne. Le jeune défenseur pourrait entrer dans le onze. Deux options : l’installer dans l’axe avec Bernauer décalé à gauche, ou le positionner lui-même sur un côté. Dans les deux cas, cela bouge tout.

Bernauer peut jouer latéral gauche, même si ce n’est pas son poste de prédilection. Appiah peut glisser à droite ou à gauche, selon les besoins. Ce système modifie les habitudes de toute la ligne défensive, mais offre plus de garanties défensives que l’option Old. Horneland doit évaluer le rapport risque/rendement. La défense reste un secteur clé, et chaque ajustement peut avoir un impact direct sur les résultats.

La rédemption de Maçon ou Batubinsika ?

Dernière piste : rappeler deux joueurs en perte de vitesse. Yvann Maçon a déjà été utilisé contre Le Mans. Mais la saison est difficile pour lui. Son été perturbé par un transfert avorté au Servette de Genève pèse encore. Horneland osera-t-il le relancer ? Son absence en réserve contre Moulins montre qu’il est loin dans la hiérarchie. Mais faute de mieux…

Même situation pour Dylan Batubinsika. Il a joué 90 minutes avec la réserve, mais son retour contre Annecy n’avait pas convaincu. Les deux joueurs pourraient tenter de se montrer avant le mercato. Leur situation est fragile, et une opportunité pourrait relancer leur dynamique… ou faciliter un départ.

Quelle que soit l’option retenue, Horneland doit trouver une solution rapide. Bastia arrive. Le mercato aussi. Et l’ASSE ne peut plus perdre de points.