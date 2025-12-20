Si tout n'a pas été rose en cette première partie de saison, l'attaque stéphanoise a brillé. L'ASSE dispose de la meilleure attaque (35 buts marqués), du meilleur buteur de Ligue 2 (Zuriko Davitashvili : 8 buts) et du meilleur passeur (Augustine Boakye : 5 passes décisives). Un atout de taille dans la course à la montée en Ligue 1.

Les 17 premières journées n'ont pas été un long fleuve tranquille pour Eirik Horneland et l'ASSE. Les Verts ont affiché une irrégularité frustrante. Une frustration d'autant plus accentuée par un potentiel offensif séduisant. En Ligue 2, les Stéphanois peuvent marquer à tout moment. Horneland dispose d'un large choix en matière d'attaquants. Si Lucas Stassin n'a pas répondu aux attentes élevées placées en lui, Joshua Duffus a pris le relai et s'est imposé comme la bonne surprise de cette phase aller.

Arrivé libre de Brighton l'été dernier, l'attaquant anglais est le plus régulier de l'effectif stéphanois. A seulement 20 ans, il peut encore largement progresser. Une belle pioche pour l'ASSE dans sa quête de remontée en Ligue 1.

Les stéphanois les plus décisifs

Joueurs les plus régulièrement décisifs en Ligue 2 (buts, passes décisives, pénalties obtenus) :

1. Duffus : décisif toutes les 54 minutes

2. Stassin : décisif toutes les 110 minutes

3. Davitashvili : décisif toutes les 119 minutes

4. Boakye : décisif toutes les 134 minutes

5. Cardona : décisif toutes les 140 minutes

6. Old : décisif toutes les 177 minutes

7. Moueffek : décisif toutes les 227 minutes

8. Tardieu : décisif toutes les 253 minutes

9. Ferreira : décisif toutes les 300 minutes

10. Jaber : décisif toutes les 319 minutes

Les plus décisifs de l'ASSE, hors penalties

Joueurs les plus régulièrement décisifs en Ligue 2 (buts, passes et décisives) :

1. Duffus : décisif toutes les 54 minutes

2. Davitashvili : décisif toutes les 119 minutes

3. Stassin : décisif toutes les 128 minutes

4. Boakye : décisif toutes les 134 minutes

5. Cardona : décisif toutes les 140 minutes

6. Old : décisif toutes les 177 minutes

7. Tardieu : décisif toutes les 253 minutes

8. Moueffek : décisif toutes les 340 minutes

9. Jaber : décisif toutes les 425 minutes

10. Bernauer : 446 minutes