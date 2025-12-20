Avant la dernière rencontre de l'année 2025, Eirik Horneland, entraineur de l'AS Saint-Etienne, s'est présenté en conférence de presse. L'occasion de se projeter sur Nice - ASSE et d'évoquer plusieurs cas particuliers.

Cette semaine encore, Eirik Horneland va devoir composer avec une longue liste d'absent. Irvin Cardona a rejoint l'infirmerie. Rejoignant ainsi Joao Ferreira, Joshua Duffus, Ebenezer Annan, Aïmen Moueffek ou encore Chico Lamba. Pour composer son onze face à l'OGC Nice, le technicien norvégien pourrait bien faire appel à la jeunesse stéphanoise.

El-Jamali et Pedro frappe à la porte

Si Eirik Horneland a été recruté pour produire un jeu attractif et efficace, il a aussi pour mission de faire eclore les joueurs à sa disposition. Les jeunes du centre de formation sont quelque uns à frapper à la porte. c'est notamment le cas de Nadir El-Jamali. Le jeune attaquant s'avère précieux ces dernières semaines. Aligné au milieu de terrain, à la pointe de l'attaque ou sur l'aile droite, le joueur de 18 ans a marqué des points face à Bastia.

C'est également le cas de Kévin Pédro qui a acquis du crédit depuis son match convaincant face à l'ESTAC.

L'ASSE va miser sur la jeunesse

Dans les semaines à venir, Eirik Horneland pourr aégalement compter sur Paul Eymard. Apparu en Coupe de France face à Quetigny et Ecotay, il devrait de nouveau être de la partie pour ce troisième tour de Coupe de France. Eirik Horneland a évoqué la situation de ces quatre jeunes joueurs qui sont l'avenir de l'ASSE. Il ne s'en cache pas, il pourrait les aligner ce dimanche malgré un adversaire de taille.