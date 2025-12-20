Avant la dernière rencontre de l'année 2025, Eirik Horneland, entraineur de l'AS Saint-Etienne, s'est présenté en conférence de presse. L'occasion de se projeter sur Nice - ASSE et d'évoquer plusieurs cas particuliers. 

Cette semaine encore, Eirik Horneland va devoir composer avec une longue liste d'absent. Irvin Cardona a rejoint l'infirmerie. Rejoignant ainsi Joao Ferreira, Joshua Duffus, Ebenezer Annan, Aïmen Moueffek ou encore Chico Lamba. Pour composer son onze face à l'OGC Nice, le technicien norvégien pourrait bien faire appel à la jeunesse stéphanoise.

El-Jamali et Pedro frappe à la porte

Si Eirik Horneland a été recruté pour produire un jeu attractif et efficace, il a aussi pour mission de faire eclore les joueurs à sa disposition. Les jeunes du centre de formation sont quelque uns à frapper à la porte. c'est notamment le cas de Nadir El-Jamali. Le jeune attaquant s'avère précieux ces dernières semaines. Aligné au milieu de terrain, à la pointe de l'attaque ou sur l'aile droite, le joueur de 18 ans a marqué des points face à Bastia.
C'est également le cas de Kévin Pédro qui a acquis du crédit depuis son match convaincant face à l'ESTAC.

L'ASSE va miser sur la jeunesse

Dans les semaines à venir, Eirik Horneland pourr aégalement compter sur Paul Eymard. Apparu en Coupe de France face à Quetigny et Ecotay, il devrait de nouveau être de la partie pour ce troisième tour de Coupe de France. Eirik Horneland a évoqué la situation de ces quatre jeunes joueurs qui sont l'avenir de l'ASSE. Il ne s'en cache pas, il pourrait les aligner ce dimanche malgré un adversaire de taille.

 Eirik Horneland, entraineur de l'ASSE : "J’ai beaucoup aimé les 20 minutes de Nadir El Jamali face à Bastia, où il est impliqué sur l’égalisation. Il a fait des différences balle au pied et a amené du surnombre. (…) Lui, comme Kévin Pedro, Luan Gadegbeku ou encore Paul Eymard peuvent avoir un rôle à jouer ce dimanche."