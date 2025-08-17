Pour son premier match officiel sous le maillot vert, Joshua Duffus a marqué les esprits. Auteur de l’ouverture du score face à Rodez, l’attaquant a séduit Geoffroy-Guichard par son activité et son efficacité.

Titulaire samedi soir pour la réception de Rodez, Joshua Duffus n’a pas tardé à se mettre en évidence. Très mobile sur le front de l’attaque, il a multiplié les appels en profondeur, mettant en difficulté la charnière ruthénoise. Ses efforts ont rapidement payé. A la 27ᵉ minute, il a pris le dessus dans un duel physique avant de lober parfaitement Braat pour inscrire son premier but en Vert. Un geste lucide et plein de sang-froid qui a lancé l’ASSE vers un succès éclatant (4-0). Mais, s'il n'était décisif qu'à un seule reprise, Joshua Duffus a pourtant été dangereux a plusieurs reprises devant le portier adverse, qui a su sortir également de belles parades.

Duffus percutant et généreux dans l’effort

En 45 minutes de jeu, Duffus a affiché une belle activité. 3 tirs cadrés, 23 touches de balle, 2 passes clés et 5 duels remportés au sol. Sans complexe, il a enchaîné les prises de balle et cherché systématiquement la finition. S’il a parfois manqué de justesse dans ses frappes, son insistance a fini par payer. Sa capacité à se projeter vite vers le but et à provoquer la défense adverse a apporté une dimension nouvelle à l’attaque stéphanoise.

Un profil prometteur pour l’ASSE

Remplacé à la pause par Irvin Cardona, préservé après avoir ouvert son compteur, Duffus a laissé une impression très positive. Combatif dans les duels, intelligent dans ses déplacements et tranchant dans la surface, il a prouvé qu’il pouvait rapidement devenir une option crédible pour Horneland.

Le public de Geoffroy-Guichard, déjà conquis par son énergie, a apprécié sa première sous la tunique Verte. Une première prometteuse, qui laisse entrevoir de belles perspectives pour la suite de la saison.

Vers une attaque Stassin Duffus ?

Entré en fin de match, Lucas Stassin a également disputé ses premières minutes de la saison. À 15 jours de la fin du mercato, l'attaquant Belge est toujours un joueur de l'ASSE. La performance de Duffus interrogé également les supporters. Le club pourrait-il céder plus facilement Lucas Stassin ? En tout cas l'ASSE ne semble pas vouloir laisser filer l'attaquant Belge.

Cela permet à l'ASSE d'avoir une multitude de solutions en attaque. Par exemple ce samedi soir, Eirik Horneland a eu le luxe de faire rentrer Cardona, Old et Lucas Stassin !

L'attaque Stéphanoise fonctionne très bien depuis le début de la saison avec sept buts inscrits en deux rencontres. Mieux encore, Boakye, Cardona, Old, Duffus ou encore Davitashvili se sont tous déjà montrés décisifs !