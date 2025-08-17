Opposée à Rodez ce samedi soir à Geoffroy-Guichard, l'ASSE a réalisé un match plein. En s'imposant 4-0 les Verts ont à la fois réalisé un match plein sur le plan offensif et défensif. Dans sa chronique pour Le Progrès, Patrick Guillou revient sur le large succès stéphanois !

C'était clairement le match à ne pas manquer pour tous les amoureux des Verts. Un Chaudron bien garni (plus de 33 000 personnes) et du spectacle ! Une nouvelle fois les Verts ont fait parler d'eux. Les buts inscrits par Duffus, Jaber, Cardona et Davitashvili ont été l'œuvre de jolis mouvements collectifs.

Une large victoire pour l'ASSE

C'est un score conséquent de 4-0 que le match s'est terminé. Mais, cette large victoire est-elle plutôt due à la qualité du jeu stéphanois o à la faiblesse de l'adversaire ? "Comment analyser objectivement ce 4-0 ? Important de faire la part des choses face à la faiblesse de l’adversaire. Rodez n’a jamais existé dans cette rencontre. Dans son approche globale, la machine verte a marché sur l’eau. Des Verts foudroyants, convaincus par les aspects tactiques du Norvégien."

Horneland construit son projet

Arrivé en fin d'année 2024, Eirik Horneland commence petit à petit à mettre son projet de jeu en place. Avce un mercato conséquent, les dirigeants ont ciblé des joueurs capables de répondres aux exigeances du coach de l'ASSE "Horneland ne subit plus son effectif, il le choisit. [...] Un fin stratège est aussi celui qui sait recruter."

De l'autre côté Rodez s'est montré impuissant. Surtout durant le second acte, où les Verts sont parvenus à inscrire trois buts. "Vite dépassée, la bande à Santini s’est fait rouler dessus. En parallèle, les Verts se comprennent mieux.[...] La construction d’un collectif costaud se met en place."

Jaber est élément indispensable pour l'ASSE ?

Titulaire pour la première fois de la saison, Mahmoud Jaber a livré une prestation solide. Le milieu de terrain s'est d'ailleurs montré décisif sur le premier but inscrit par Johua Duffus. "Dans les différentes zones de jeu, le coach donne les moyens à l’équipe de gagner en permettant à tous ses joueurs de lire le jeu de la même manière. [...] J’ai aimé la détermination de Jabber sur son but. Elle symbolise ce nouvel état d’esprit."