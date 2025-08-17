L’ASSE a brillé pour ses retrouvailles avec le Chaudron. Les Verts n’ont fait qu’une bouchée de Rodez (4-0). Voici les 3 enseignements de la rencontre de la 2ème journée de Ligue 2.

Pour son retour à Geoffroy-Guichard après trois mois d’absence, l’ASSE a parfaitement lancé sa saison à domicile en s’imposant largement face à Rodez (4-0). Après un nul spectaculaire à Laval lors de la première journée, les Verts avaient à cœur de décrocher leur premier succès devant leurs supporters.

Joshua Duffus, très en vue, a ouvert le score dès la 27e minute d’un lob inspiré, marquant son premier but en Vert. Malgré quelques occasions manquées pour faire le break avant la pause, les Stéphanois ont su rester solides derrière et regagner les vestiaires avec un avantage mérité (1-0).

Au retour des vestiaires, les hommes d’Eirik Horneland ont accéléré. Jaber (47e), Cardona (56e) puis Davitashvili (78e) ont tour à tour scellé la victoire, dans un Chaudron en feu. Solides défensivement, inspirés offensivement et portés par leur public, les Verts ont livré une prestation aboutie qui les propulse en tête de la Ligue 2 après deux journées.

Un potentiel offensif digne de la Ligue 1

Cette rencontre a mis en lumière toute la richesse offensive de l’ASSE. Joshua Duffus, buteur et constamment dangereux, a confirmé qu’il pourrait devenir une arme redoutable dans la profondeur.

Irvin Cardona, rentré à la place de l’anglais au retour des vestiaires, a immédiatement marqué et prouvé qu’il restait un attaquant fiable et clinique dans la surface. À cela s’ajoute Zuriko Davitashvili, auteur d’un but et d’une prestation pleine d’inspiration technique, ainsi qu’Augustine Boakye, véritable dynamiteur de couloir.

Quatre buteurs différents lors de cette soirée démontrent une variété d’options que beaucoup d’équipes de Ligue 2 n’ont pas. Ce potentiel offensif, à la fois collectif et individuel, laisse entrevoir une attaque capable de rivaliser avec des formations de Ligue 1, un atout majeur si l’objectif est de jouer la montée.

Un Chaudron déjà en feu

Le retour au Chaudron s’est transformé en véritable fête. Après trois mois sans voir leur équipe, les supporters stéphanois ont retrouvé avec ferveur leurs tribunes et offert une ambiance bouillante.

Chaque action offensive, chaque duel remporté, chaque but inscrit a fait vibrer l’enceinte verte. Cette communion entre le public et les joueurs a donné une énergie supplémentaire aux hommes d’Eirik Horneland, qui ont semblé portés par cette atmosphère.

Dans une saison de Ligue 2 où la pression peut rapidement peser, disposer d’un tel soutien constitue une force précieuse. Geoffroy-Guichard reste un stade intimidant pour les adversaires, et si cette dynamique se prolonge, les Verts pourraient transformer leur terrain en véritable forteresse. Plus qu’un simple public, les supporters sont un acteur clé dans la quête de remontée.

L’ASSE leader après 2 journées

Avec quatre points pris sur six possibles et une différence de buts déjà favorable (+4), l’ASSE prend provisoirement la tête de la Ligue 2. Ce leadership symbolique, après seulement deux journées, est loin d’être anodin : il installe une dynamique positive et montre que l’équipe répond présente malgré une intersaison mouvementée.

Après le nul riche en buts à Laval, cette victoire large et maîtrisée rassure sur la solidité du collectif et sur la capacité des recrues à s’intégrer rapidement. Être leader aussi tôt peut générer de la confiance dans le vestiaire, mais aussi envoyer un message fort aux concurrents directs : les Verts ne comptent pas laisser traîner les choses et veulent jouer les premiers rôles dès le début du championnat. C’est un signal encourageant pour la suite.