Le propriétaire canadien de l’AS Saint-Étienne, Larry Tanenbaum sera présent ce mardi 28 octobre à L’Étrat pour un événement symbolique en faveur de la recherche sport et santé, à la veille d’un match crucial face à Pau FC.

Un événement se prépare la semaine prochaine. Une semaine qui s'annonce particulièrement chargée pour l'ASSE avec une journée en milieu de semaine et un invité de marque.

Un déplacement symbolique au Centre Robert-Herbin

Larry Tanenbaum, propriétaire de l’ASSE et président du Kilmer Group, sera à Saint-Étienne ce mardi 28 octobre 2025 pour un moment fort hors des terrains. Il participera à un point presse suivi d’une signature symbolique d’un don majeur de la Fondation Larry & Judy Tanenbaum. Ce don bénéficiera directement à un programme de recherche sport et santé mené par le CHU de Saint-Étienne.

Le rendez-vous est fixé en début d'après-midi au Centre Sportif Robert-Herbin, site d’entraînement de l’ASSE à L’Étrat. Cette visite officielle mettra en lumière les liens de plus en plus étroits entre le club stéphanois et les institutions locales, en particulier sur les thématiques de santé et de performance physique.

Larry Tanenbaum pour assister à ASSE – Pau FC ?

Même si cela n’a pas été officiellement confirmé, tout porte à croire que Larry Tanenbaum profitera de son passage dans le Forez pour assister à la rencontre ASSE – Pau FC, prévue ce mardi soir à Geoffroy-Guichard.

Cette affiche de la 12e journée de Ligue 2 oppose deux prétendants à la montée, l’ASSE (3e) et le surprenant dauphin Pau FC.

Le public a déjà répondu présent : plus de 30 000 billets ont été écoulés, une performance remarquable pour une rencontre en semaine. L’ambiance s’annonce électrique, et la présence du propriétaire dans les tribunes pourrait renforcer le sentiment d’unité autour du projet stéphanois.

Une soirée à fort enjeu pour l’AS Saint-Etienne

Sur le plan sportif, ce choc contre Pau FC revêt une importance capitale. Une victoire permettrait à l’ASSE de s’installer dans les deux premières places synonymes d’accession directe à la Ligue 1.

Dans un Chaudron bouillant, avec la présence du board canadien et d’un public en nombre, les hommes d’Eirik Horneland auront à cœur de livrer une prestation à la hauteur de l’événement.

Entre engagement sociétal et ambition sportive, le projet ASSE version Tanenbaum commence à prendre forme sous les yeux des Stéphanois.