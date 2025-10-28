L'ASSE accueille Pau, ce mardi, dans un choc de la Ligue 2 à Geoffroy-Guichard. Malgré les mauvais résultats récents, plus de 34 000 supporters sont attendus dans le Chaudron.

Pas le temps de gamberger pour l'ASSE. Sur une série de trois défaites en quatre matches, les Verts restent sur un cinglant revers concédé sur le terrain d'Annecy (4-0), samedi dernier. Une véritable gifle reçue au Parc des Sports et un retour dans le Forez avec quatre buts encaissés et une impression de totale impuissance. De quoi faire tomber les Verts du podium de la Ligue 2 pour la première fois de la saison. Une aberration à la vue des moyens investis pour faire des Stéphanois le mastodonte de cette antichambre du football français.

Le peuple Vert toujours derrière l'ASSE

Mais dans son malheur, l'équipe d'Eirik Horneland peut se réjouir d'enchaîner immédiatement. De quoi éviter de tomber dans une certaine fébrilité, du moins si l'ASSE parvient à vite réagir. Justement, c'est un choc du championnat qui se déroule ce mardi à Geoffroy-Guichard. Pour le compte de la 12e journée, les Verts reçoivent un concurrent direct et une équipe surprise du début de saison. Troisième avec 21 points, le Pau FC réalise le meilleur début de saison de son histoire. Les Palois sont séduisants et plus que jamais lancés dans la course aux playoffs.

Un match très attendu, aussi, par le peuple Vert. Et ce malgré un début de saison très difficile dans le Chaudron, où les Stéphanois sont loins d'être irrésistibles. Deux succès en cinq matches dans le Forez et, surtout, deux dernières grosses contreperformances face à Guingamp et Le Mans, les deux clubs de l'Ouest venus s'imposer 2-3. Mais les supporters de l'ASSE sont définitivement à part. Bien que le match soit programmé un mardi soir à 20h30, ils seront plus de 34 000 à garnir les travées de Geoffroy-Guichard. Et ce alors que le thermomètre ne dépassera pas les dix degrés.

Les affluences à Geoffroy-Guichard cette saison