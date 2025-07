Inconnu du grand public, il y a encore quelques semaines, Axel Dodote, seul joueur sans contrat professionnel de la préparation estivale, s'impose comme la belle surprise du début de saison à l'ASSE.

Axel Dodote n’est pas encore un nom qui résonne dans les travées de Geoffroy-Guichard. Pourtant, ce jeune joueur de 18 ans, sous contrat stagiaire pro jusqu’en 2027, fait sensation depuis le début de la préparation estivale avec le groupe professionnel. Une ascension express pour ce natif de la région parisienne, arrivé au centre de formation en tant que milieu de terrain. C’est d’ailleurs à ce poste qu’il est surclassé avec les U17 Nationaux lors de la saison 2022-2023.

Mais la bascule décisive intervient en seconde partie de saison. Le staff technique décide de l’essayer en défense centrale, poste où il affiche très vite des qualités naturelles : sens du placement, aisance technique, relances propres et sérénité dans les duels. Ce repositionnement séduit, et Axel Dodote s’installe durablement dans l’axe pour les deux saisons suivantes, évoluant entre U17, U19 et équipe réserve en National 3.

Axel Dodote s'invite chez les pros

La saison 2025-2026 débute avec une série d’absences au sein de l’effectif professionnel. L’occasion est toute trouvée pour donner sa chance au jeune Dodote, qui débute la préparation estivale avec Sylvain Gibert et est rapidement intégré au groupe d’Eirik Horneland. Depuis deux semaines, il ne quitte plus le groupe pro, enchaînant les séances et les minutes de jeu lors des matches amicaux contre Carouge (3-1) et Troyes (1-0).

Sa justesse balle au pied, sa capacité à jouer sous pression et son intelligence tactique ont tapé dans l’œil du staff. Malgré son statut de stagiaire, Axel fait preuve d’un sang-froid rare pour son âge et son profil séduit un entraîneur norvégien toujours attentif à l’émergence de jeunes talents.

Une première cape en Bleu et un avenir prometteur

Autre point marquant de ce début d’été : Axel Dodote a également fêté en juin ses premières sélections avec l’équipe de France U18. Un symbole fort de sa progression fulgurante. Devenu un élément important de la formation stéphanoise, il confirme désormais tout le potentiel entrevu chez les jeunes.

Bien qu’il ne dispose pas encore d’un contrat professionnel, il représente déjà une option crédible dans la rotation défensive de l’ASSE. Une question se pose donc logiquement : quand l’ASSE lui fera-t-elle signer son premier contrat pro ? Car une chose est sûre, si le club ne verrouille pas son joyau rapidement, il ne manquera pas de prétendants.