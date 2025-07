Avec cinq recruteurs fraîchement intégrés à sa cellule de recrutement, l’AS Saint-Étienne (ASSE) redéfinit ses territoires de prospection. Un choix stratégique qui traduit une ambition claire : couvrir efficacement les marchés-clés pour dénicher des talents accessibles, compétitifs et prometteurs. Voici comment les secteurs géographiques de scouting pourraient être répartis, à la lumière des parcours et expériences passées de chacun.

Rarement dans son histoire récente, l’ASSE n’avait affiché une telle densité et diversité dans son organisation du recrutement. En associant des profils venus de clubs prestigieux et de continents variés, les Verts se dotent d’un éventail de compétences unique. La stratégie de Kilmer Sports semble limpide : installer une surveillance active sur les bassins à fort potentiel avant même que la concurrence ne s’en empare. Zoom sur les cinq nouveaux éclaireurs de l’ombre qui pourraient bien façonner l’avenir du club.

Guillaume Leleu : la France comme terrain de chasse principal

Ancien du LOSC, puis de Brentford, Guillaume Leleu a bâti sa réputation en France dans la détection des talents de post-formation. À l’ASSE, il devrait logiquement concentrer ses efforts sur l’Hexagone, avec un œil particulièrement affûté sur les réserves, les équipes U19 et les divisions inférieures. Son expérience et sa connaissance du terrain lui permettent de cibler des joueurs prêts à performer rapidement tout en ayant un fort potentiel de progression. Leleu, c’est le maillon essentiel pour éviter que l'ASSE ne laisse filer des talents chez ses adversaires...

Freddy Ferreira : la passerelle entre l’Europe du Sud et les Amériques

Avec une solide expérience en MLS (Minnesota United, FC Dallas, Austin FC), Freddy Ferreira connaît parfaitement les marchés nord-américain et sud-américain. Il a également travaillé pour le Standard de Liège, Barnsley FC et Sarpsborg 08, renforçant sa maîtrise de l’Europe de l’Ouest et de la Scandinavie. À Saint-Étienne, il pourrait être en charge des scouting sur les marchés portugais, espagnol, belge, scandinave et nord-américain. Son profil d’ancien agent de joueurs ajoute une dimension précieuse : la capacité à flairer les bons coups avant tout le monde.

Uli Schier : l’œil d’outre-Atlantique

Ancien éclaireur du Borussia Dortmund, de Stuttgart et de l’Ajax, Uli Schier a effectué la majorité de ses missions en Amérique du Sud. Il est notamment le découvreur de Lucas Barrios. Son expertise du marché sud-américain est un atout majeur pour l’ASSE, qui pourrait s’appuyer sur lui pour établir une présence discrète mais efficace dans des pays comme l’Argentine, le Brésil, le Chili ou l’Uruguay. Avec lui, l’ASSE gagne un capteur stratégique dans une région historiquement riche en talents.

Pedro Ferreirinha : focus sur le Portugal, l’Italie et la jeunesse européenne

Formé au FC Porto, passé par l’Ajax comme scout international sur les jeunes, Pedro Ferreirinha a une connaissance fine du vivier portugais et italien. Son rôle pourrait s’articuler autour du scouting européen de la jeunesse, en lien avec le centre de formation. L'Afrique pourrait également être un secteur de recherche pour le Portugais. Sa double compétence terrain/vidéo et son bagage en data le destinent à une analyse pointue de profils sous-exposés. C’est le détecteur de pépites, celui qui repère avant les autres les talents U16 à U19 qui écloront dans deux ou trois saisons.

Alexandre Lousberg : les marchés émergents en ligne de mire

Ancien directeur juridique du Standard de Liège, reconverti dans le scouting, Alexandre Lousberg dispose d’un profil hybride très recherché. Il a déjà exploré des territoires comme le Cameroun, où il a supervisé des détections regroupant plusieurs académies locales. À l’ASSE, il pourrait jouer un rôle clé dans l’exploration des marchés émergents (Afrique centrale, Afrique de l’Ouest, Amérique du Sud secondaire), tout en accompagnant Loïc Perrin sur la structuration juridique des transferts.

Une carte du scouting mondial repensée

Avec ces cinq profils, l’ASSE quadrille intelligemment les zones majeures : France (Leleu), Europe du Sud et Amérique (Ferreira), Amérique du Sud (Schier), Europe de l’Ouest et Afrique (Ferreirinha) et Afrique/marchés alternatifs (Lousberg). Une stratégie diversifiée qui vise à éviter les effets de mode et à construire un recrutement fondé sur l’anticipation, l’analyse, et la valeur long terme.

Le club affiche désormais une volonté claire : retrouver de l’avance sur la concurrence, et structurer une cellule aussi ambitieuse que compétente. Une étape cruciale dans le projet de reconstruction porté par Kilmer Sports.