Les auditions de la DNCG pour les clubs professionnels français ont débuté le mardi 27 mai, marquant le coup d’envoi d’un été à hauts risques sur le plan financier. Une troisième vague de clubs de Ligue 1 et Ligue 2 a été entendue aujourd’hui.

Il y a quelques semaines, dans un entretien accordé à Ouest-France, Jean-Marc Mickeler, président de la DNCG, tirait la sonnette d’alarme sur la santé financière préoccupante du football français. Selon lui, le déficit d’exploitation des clubs atteindrait entre 1,2 et 1,3 milliard d’euros – hors transferts de joueurs. Il pointe une dérive amorcée en 2018, lorsqu’une grande partie des clubs ont surestimé leurs revenus futurs en misant sur les recettes d’un contrat Mediapro qui n’a jamais vu le jour. Ce pari hasardeux a entraîné une explosion des dépenses, une dépendance accrue aux ventes de joueurs, et un affaiblissement général des bilans.

Si aucune sanction n’a été prononcée à l’issue de la première série d’auditions, la DNCG se montre vigilante. Jean-Marc Mickeler prévient que certaines situations sont particulièrement préoccupantes, avec des clubs au bord de la faillite. Des rétrogradations administratives ne sont pas à exclure, notamment pour les formations absentes des compétitions européennes depuis plusieurs saisons et dont les actionnaires ne disposent pas de garanties suffisantes. Des noms comme Lyon, Nantes, Reims ou Angers seraient dans le viseur.

Malgré ces alertes, le président de la DNCG se veut rassurant : “On ne jouera pas à 12”, affirme-t-il, excluant l’idée d’un effondrement généralisé de la Ligue 1. Il évoque plutôt des décisions ciblées, prises au cas par cas, pour préserver l’équilibre du championnat.

Premiers clubs validés

Quelques jours plus tôt, plusieurs clubs avaient passé l’examen sans encombre. En Ligue 1 : le PSG et l’AJ Auxerre, le RC Lens, le RCSA et Toulouse. En Ligue 2 : Troyes, Grenoble, le Red Star, Amiens, Le Mans, Montpellier, Rodez et le Stade Lavallois. Aucun d’entre eux n’a fait l’objet de mesures restrictives, signe que leurs finances sont pour l’instant jugées solides.

De nouvelles décisions de la DNCG tombent

LIGUE 1 MCDONALD'S

STADE BRESTOIS 29, STADE RENNAIS F.C.

---------------------------------------------------------------------

Aucune mesure prise à l’égard du club par la DNCG

LIGUE 2 BKT

E.A. GUINGAMP

---------------------------------------------------------------------

Aucune mesure prise à l’égard du club par la DNCG