Longtemps ciblé par l’AS Saint-Étienne, Ognjen Mimović semblait tout proche de rejoindre le Forez lors du dernier mercato hivernal. Finalement parti à Fenerbahçe, le latéral droit serbe pourrait déjà faire ses valises. Une situation rocambolesque.

En janvier dernier, les dirigeants de l’ASSE pensaient tenir un renfort d’avenir. Ognjen Mimović, 20 ans, international U21 serbe, faisait alors figure de priorité dans la cellule de recrutement. Un accord autour de 8 M€, dont 2 M€ de bonus, aurait même été trouvé avec l’Étoile Rouge de Belgrade.

Le joueur, repéré par l’approche Data du club, affichait un profil séduisant : 1,85 m, latéral puissant et rapide, formé à l’école serbe, il avait enchaîné 35 matchs toutes compétitions confondues avec l’Étoile Rouge et venait de faire ses débuts en Ligue des Champions, avec un but inscrit dès sa première apparition continentale.

Mais la douche froide est arrivée : à la dernière minute, Fenerbahçe a surgi et raflé la mise. Le journaliste turc Yağız Sabuncuoğlu affirmait que Mimović avait « refusé des offres de la Premier League et de la France » pour rejoindre le club stambouliote. L’ASSE, une nouvelle fois, voyait un dossier s’échapper au dernier moment.

Mimović : Un échec en Turquie… et un retour en Serbie ?

Transféré le 31 janvier 2025 à Fenerbahçe, Mimović n’a jamais trouvé sa place en Turquie. Prêté dans la foulée au Zenit Saint-Pétersbourg, le latéral n’y a disputé que 142 minutes réparties sur 6 rencontres. Un prêt qui s’est soldé par un échec.

De retour à Fenerbahçe sans perspectives claires en cette fin de saison, le joueur envisagerait aujourd’hui de retourner dans son club formateur, l’Étoile Rouge. L’opération ne serait pas encore finalisée, mais Yağız Sabuncuoğlu affirme qu'une offre a été envoyée par .... Belgrade. L'Etoile Rouge, qui connaît bien le joueur et souhaite renforcer son couloir droit après plusieurs départs, pourrait lui offrir un point de chute plus stable.

L’ASSE n’aura jamais oublié ce dossier

Pour Saint-Étienne, le nom de Mimović est synonyme de frustration. Après des semaines d’observation, des négociations menées à terme, et une enveloppe débloquée pour un joueur peu connu, les Verts pensaient tenir un renfort de poids dans la course au maintien. Mais l’intervention de Fenerbahçe, la volonté du joueur, et la précipitation du mercato auront eu raison de cette piste.

À l’heure où le club restructure son effectif pour la remontée, Mimović ne reviendra pas dans les plans. Le joueur semble désormais plus proche d’un rebond dans un environnement connu, et plus favorable à sa relance. On ne sait pas si l'histoire aurait été différente s'il avait signé en Vert...