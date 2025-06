La DNCG est une crainte pour certains clubs de Ligue 1. Avec des situations financières compliquées, plusieurs relégations pourraient être actées. Mohamed Toubache-TER s’est exprimé à ce sujet pour Tribune Verte.

Alors que la DNCG a débuté ses auditions le mardi 27 mai 2025, son président Jean-Marc Mickeler alerte sur un déficit alarmant de 1,3 milliard d’euros pour les clubs professionnels français. Cette situation, qui menace l’équilibre du football national, résulte d’une dérive structurelle amorcée dès 2018, liée notamment aux espoirs déçus autour du contrat Mediapro. Budgets surestimés, recrutements excessifs et dépendance aux ventes de joueurs ont plongé plusieurs clubs dans une spirale dangereuse. Pour l’heure, aucun des clubs de Ligue 1 qui a été auditionné n’a été sanctionné.

Les auditions se poursuivront jusqu’au 27 juin, et la DNCG promet une ligne ferme : aucune indulgence ne sera accordée. Des rétrogradations administratives sont possibles pour les clubs sans actionnaires solides ni revenus européens. Malgré la gravité de la situation, Mickeler reste optimiste et y voit une chance de réforme : recentrer les modèles économiques, réduire les dépenses et valoriser la formation.

L’OL gracié à nouveau par la DNCG grâce à son statut ?

Mohamed Toubache-TER : "Déjà je ne sais pas si l’ASSE est en Ligue 2. On y reviendra mais c’est pas du teasing. Mais je pense qu’il y a une chance, une grosse probabilité que l’ASSE reste en Ligue 1 la saison prochaine, si la DNCG tient tête à certains clubs qui sont en grave et grande difficulté financière bien évidemment…

Ce que je peux assurer c'est que la DNCG n'osera pas sanctionné l'Olympique Lyonnais et ça je le dis de manière très catégorique. Plusieurs présidents m'ont confié des discussions qui ont eu lieu lors de l'assemblée FFF. Il y a deux clubs dans le viseur de la DNCG : Angers et Le Havre. Pas Reims car on ne va pas mettre en difficulté Caillot, c'est évident. Quand je lis dans une interview que Caillot dit qu'il espère pas une relégation mais mon œil ! Après, je sais que l'ASSE ne compte pas la-dessus. Ils anticipent sur la saison prochaine et depuis très longtemps l'ASSE ne tremble On verra ce que ça donne. L'ASSE peut dormir tranquille…

Pour moi le déficit de l'OL n'est pas suffisant mais ma réponse est purement politique. Après si on est factuel, normalement l'OL ne devrait pas passer l'écueil de la DNCG. Il a été dit clairement par des gens très importants : on ne peut pas faire une ligue 1 sans l'Olympique Lyonnais. C'est clair, net et précis. Je ne souhaite pas la relégation de l'OL mais c'est scandaleux car la règle doit être la même pour tout le monde."