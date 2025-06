Selon les informations du Progrès, l’ASSE aurait scellé le sort de Léo Pétrot, dont le contrat expire le 30 juin 2025. Une page se tourne pour le défenseur formé au club, dont le départ devrait bientôt être officialisé.

Ce n’est pas encore acté publiquement, mais la tendance est désormais claire : Léo Pétrot ne devrait pas poursuivre son aventure chez les Verts. En fin de contrat dans quelques jours, le défenseur gaucher de 28 ans, formé à l’ASSE, ne devrait pas recevoir d’offre de prolongation.

Malgré son attachement au club et une présence régulière dans la onze, Pétrot n’entrerait donc plus dans les plans de la nouvelle direction sportive. Avec la relégation en Ligue 2, Saint-Étienne souhaite reconstruire en profondeur sa défense, et miser sur des profils plus jeunes, à fort potentiel, ou plus compétitifs pour jouer la montée.

Un joueur fidèle à l'AS Saint-Etienne

Arrivé en équipe première après un passage par Lorient, Léo Pétrot a souvent été perçu comme un joueur de devoir : pas un cadre incontournable, mais un élément toujours prêt à rendre service, que ce soit dans une défense à trois ou à quatre. Son professionnalisme, sa polyvalence (il pouvait évoluer dans l’axe comme à gauche), et son expérience ont été appréciés. À commencer par Eirik Horneland.

Quelle suite pour l’ASSE ?

Le départ de Pétrot s’inscrit dans une volonté de renouvellement défensif assumée. Après avoir encaissé 77 buts en Ligue 1, l’ASSE doit se reconstruire derrière. Le départ de Pétrot, après celui de Briançon, libère de la place dans la hiérarchie pour renforcer un effectif en recherche de certitudes défensives.

Léo Pétrot pourrait bien ne pas être le seul défenseur à quitter l'ASSE. Pierre Cornud, Dylan Batubinsika, Mickaël Nadé ou encore Dennis Appiah pourraient eux-aussi tourner la page et faire leurs cartons. Le chantier s'annonce encore immense pour les dirigeants de l'AS Saint-Etienne.

Source : Le Progrès