Comme chaque saison, la DNCG procède à un contrôle intermédiaire des clubs de football français. Le gendarme financier vient d’évaluer l’ASSE. Cette étape est essentielle afin d’avoir une tendance sur la viabilité des projets sportifs à long terme.

Les dirigeants de l’ASSE ont présenté leur bilan devant la DNCG. Depuis l’arrivée de Kilmer Sports, les comptes vont bien mieux dans le Forez. Depuis plus d’un an, les Verts se montrent comme l’un des clubs français les plus dépensiers sur le marché des transferts. Malgré la relégation, l'ASSE a dépensé plus de 20 millions d’euros cet été. Kilmer espère passer la vitesse supérieure pour son projet en retrouvant l’élite à la fin de saison.

Le club avait besoin de stabilité après des années sous tension financière. L’arrivée de Kilmer Sports, via son propriétaire, Larry Tanenbaum, a apaisé les finances du club. Cette amélioration financière place aujourd’hui l’ASSE dans une position bien plus favorable. Les passages devant la DNCG ne font plus peur dans le Forez.

La DNCG regarde plusieurs points clés à la mi-saison : la trésorerie prévue pour les mois à venir, la capacité à financer la masse salariale et les engagements pris lors du dernier mercato. Comme prévu, la Commission a validé le dossier des Verts. Un signal qui valide la stabilité financière de l'ASSE. Ce n'est plus un secret, l'AS Saint-Etienne a les moyens de mener un projet sportif ambitieux. Une ambition qui doit maintenant se valider sur les terrains.

L'ASSE a le feu vert de la DNCG

"Dans le cadre du réexamen de la situation des clubs au titre de la saison sportive 2025-2026, la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels a pris les décisions suivantes en application de l’article 11 du Règlement de la D.N.C.G. :

LIGUE 1 MCDONALD’S

ANGERS S.C.O., A.S. MONACO, F.C. LORIENT, O.G.C. NICE, PARIS F.C : Aucune mesure prise à l’égard du club par la DNCG

LIGUE 2 BKT

A.S. SAINT-ETIENNE (ASSE), MONTPELLIER HERAULT S.C : Aucune mesure prise à l’égard du club par la DNCG

S.C. BASTIA : Encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations.

Source : DNCG - LFP