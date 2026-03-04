La victoire à Pau (3-0) a permis à l’ASSE d’enchaîner un quatrième succès consécutif et de reprendre provisoirement la tête de la Ligue 2 (avant de la reperdre ce lundi suite à la victoire de Troyes). Augustine Boakye a été averti lors de cette rencontre au Nouste Camp, et a confirmé que malgré son talent, il faisait également partie des joueurs les plus rugueux de l'ASSE.

En Ligue 2, le règlement prévoit une suspension automatique tous les cinq cartons jaunes. Une fois la sanction purgée, le joueur repart dans un nouveau cycle. À mesure que la fin de saison approche, la gestion des avertissements devient un enjeu majeur pour Philippe Montanier.

Déjà parmi les joueurs les plus sanctionnés de l’effectif, Augustine Boakye a écopé d’un nouveau carton jaune à Pau. Le milieu de l'ASSE avait atteint le seuil des cinq avertissements plus tôt dans la saison, ce qui lui avait valu une suspension (face au Mans, J18). Depuis, il a entamé un nouveau cycle disciplinaire et totalise désormais trois cartons dans cette seconde phase. Offensif mais très engagé dans le pressing, Boakye reste le joueur le plus averti de l’effectif cette saison.

L'ASSE, une équipe qui reste parmi les plus fair-play !

Florian Tardieu, lui, demeure sous menace directe avec quatre cartons jaunes. Le milieu de l'ASSE est à un avertissement d’une suspension automatique. Abdoulaye Kanté, averti face à Laval il y a quelques semaines, n’a pas été sanctionné à Pau. Une prouesse tant son début de rencontre à Pau aura été marqué par quelques fautes qui ont fait sortir de ses gonds le staff palois. De fait, le néo-stéphanois reste à un seul carton cette saison.

Plusieurs joueurs de l'ASSE figurent également dans la zone intermédiaire avec trois avertissements : Irvin Cardona, Ebenezer Annan et Joao Ferreira. Sans être sous menace immédiate, Irvin Cardona devra gérer son cumul de cartons. Quant à Annan et Ferreira, leut temps de jeu les expose guère...

L’ASSE conserve néanmoins un bilan disciplinaire globalement maîtrisé et figure parmi les équipes les plus correctes du championnat. De bon augure à l'approche de la dernière ligne droite...

Tableau récapitulatif des cartons