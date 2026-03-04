Julien Le Cardinal réussit parfaitement ses débuts avec l'ASSE. 100% de victoire après quatre rencontres. Il s'est confié à Ici Saint-Etienne Loire. Extraits.

Julien Le Cardinal (ASSE) : « Quel bilan ? C'est bien. Après, on peut toujours faire mieux. Si on fait tous les matchs comme ça et qu'on gagne tous les matchs, ça me va. Mais comme je l'ai dit plusieurs fois, dans les fins de match ou dans certaines situations, on doit faire mieux et on peut faire mieux. Je pense qu'il y avait peut-être un petit manque de confiance. Là, on l'a vu avec le match de ce week-end : on a récupéré un peu de confiance, que ce soit dans le jeu ou dans le bloc équipe.

C'est très bien d'avoir gagné ces quatre matchs à la suite. Maintenant, il faut continuer. Il ne faut surtout pas se prendre la tête. Il faut prendre les matchs les uns après les autres et ne pas regarder dans trois ou quatre semaines. »

Le Cardinal refuse tout relâchement dans le vestiaire de l'ASSE

Julien Le Cardinal (ASSE) : « Un risque de relâchement ? Oui, ça peut être le risque. Mais au vu de l'état d'esprit de l'équipe, je ne pense pas que ça va se passer comme ça. Personnellement, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Il faut toujours travailler le plus possible. On a encore beaucoup de choses à améliorer, donc on ne doit pas se relâcher. On a des cadres dans l'équipe qui ont de l'expérience et qui sont importants pour le groupe. Je ne suis pas quelqu'un qui fait les choses à moitié, donc s'il y en a un qui fait les choses à moitié à l'entraînement, je saurai lui dire. Mais je ne trouve pas que ce soit l'état d'esprit de l'équipe en ce moment. »

On ne peut pas gagner les 34 matchs, mais on essaye de faire du mieux possible et on ne va pas se relâcher jusqu'à la fin de la saison, jusqu'au dernier match. »

« Quand Saint-Étienne t’appelle, tu réponds »

Julien Le Cardinal (ASSE) : « Quand Saint-Étienne t'appelle, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2… j'avais besoin de jouer, j'avais besoin de temps de jeu. J'ai eu quelqu'un du club, Alex Lousberg, qui voulait que j'apporte un peu de leadership dans le groupe, qui en avait peut-être besoin. Je suis quelqu'un d'assez déconneur dans le vestiaire, mais sur le terrain c'est différent. J'ai essayé d'apporter de la combativité et l'envie de se donner à fond de la première à la dernière minute.

Je ne suis pas compliqué à vivre dans un vestiaire. Je me suis vite adapté, même si je ne parle pas anglais. Mais ils me comprennent quand même. »

Geoffroy-Guichard, un stade qui ne laisse pas indifférent

Julien Le Cardinal (ASSE) : « Geoffroy-Guichard ? Je ne serai jamais habitué. Ce stade est différent des autres. Il y a une ferveur incroyable. Ça me rappelle un peu Lens. L'ambiance est exceptionnelle. C'est l'un des plus beaux stades de France. On fait ce métier pour vivre des moments comme ça. Voir des supporters passionnés, c'est incroyable. Les supporters ont toujours été là et ils seront toujours là. En Ligue 2, peu de clubs remplissent leur stade comme ça. C'est magnifique. Je sais ce que c'est de se lever à 4 heures du matin pour aller travailler. Je sais la chance qu'on a de faire ce métier. Je ne tricherai jamais. S'il faut se battre jusqu'à 36 ou 40 ans, je le ferai. »