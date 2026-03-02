Victorieux dans les tout derniers instants de la rencontre la semaine passée à Pau, au terme d’un match complètement fou (4-3), l'ex-leader troyen se déplaçait ce lundi soir chez l’actuel antépénultième, Amiens. Une rencontre que les Troyens espéraient remporter afin de repasser devant l'AS Saint-Étienne.

Au stade de la Licorne, face à des Amiénois irréguliers mais toujours en vie au classement, comme en témoigne leur récent match nul face à Reims, les Troyens voulaient confirmer leur victoire de la semaine passée et tourner définitivement la page d’une série de quatre matchs sans succès en Ligue 2. Série qui a ralenti considérablement la progression troyenne, qui aurait pu en profiter pour creuser l'écart de manière quasi définitive.

La rencontre de ce soir est donc d’autant plus importante au regard du résultat de l’AS Saint-Étienne, victorieuse à Pau (3-0). Tout est relancé dans ce championnat indécis et c'est une rencontre qui comptait donc pour la course à la montée ainsi que pour la course au maintien.

Résumé de la rencontre

Au cours d'une première mi-temps plutôt enjouée, les 22 acteurs regagnent les vestiaires sur le score de 0-0. Les deux équipes se procurent des occasions mais, par manque de réalisme et avec beaucoup d'approximation technique, elles ne parviennent pas à faire évoluer le score, qui reste nul et vierge.

En seconde période, les Amiénois peinent à remettre le même rythme qu'en première période, ce dont profitent les Troyens. Supérieurs dans les duels et plus justes techniquement, ils font parler leur qualité individuelle. Kandet Diawara ouvre le score à la 55e minute d'une frappe somptueuse dans la lucarne de Paul Bernardoni. Puis Tawfik Bentayeb scelle définitivement le sort de la rencontre en inscrivant son treizième but de la saison.

Dans ce chassé-croisé entre l'ESTAC et l'AS Saint-Étienne, les joueurs de Stéphane Dumont reprennent la première place avec deux points d'avance sur les Verts.

Classement de la Ligue 2 - J25