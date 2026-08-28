À quelques jours de recevoir l'ASSE, Dijon a bouclé l'arrivée d'un jeune attaquant en provenance de l'OM.

Alors que Dijon accueillera l'AS Saint-Étienne lundi en Ligue 2, le club bourguignon a profité de cette dernière ligne droite du mercato pour enregistrer une nouvelle arrivée en attaque, selon les informations de La Provence.

Ange Lago rejoint le Dijon, transfert libre pour l'OM

L'Olympique de Marseille a laissé filer le jeune attaquant ivoirien Ange Lago, tout juste 21 ans, en direction de Dijon. Un départ qui devrait surtout permettre au joueur de grappiller du temps de jeu en Ligue 2, lui qui n'a que très peu joué avec le groupe professionnel marseillais.

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Régulier avec la réserve de l'OM depuis son arrivée à l'été 2023, Lago comptait à son actif deux entrées en jeu en fin de saison dernière sous les ordres d'Habib Beye, à Nantes (45 minutes) puis au Havre (quelques minutes). L'attaquant avait pourtant bien débuté sa préparation estivale, avec un but inscrit contre le FC Yamoussoukro lors de la tournée du club en Côte d'Ivoire, avant de progressivement disparaître des feuilles de match de Bruno Genesio.

Un transfert à 0€ mais un pourcentage à la revente pour l'OM

L'opération se fait sans indemnité de transfert pour l'OM. Dijon ne déboursera pas le moindre centime pour récupérer Ange Lago. Le club marseillais s'est toutefois prémuni pour l'avenir : il touchera 50 % du montant du prochain transfert du joueur, avec en prime une clause de rachat fixée à 2 millions d'euros insérée dans l'accord.

Un renfort offensif avant la réception des Verts

Pour Dijon, cette arrivée tombe à point nommé avant la réception de l'ASSE. Le club bourguignon se donne ainsi une option supplémentaire en attaque pour la suite de la saison, à un moment où l'effectif dijonnais peine encore à trouver le chemin des filets sur ce début de saison.