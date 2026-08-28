Deuxième joueur slovène de l'histoire du club, Tamar Svetlin marche dans les pas de Robert Beric, toujours aussi apprécié par les supporters verts.

Nouvelle recrue de l'ASSE, Tamar Svetlin n'est pas le premier Slovène à porter le maillot vert. Avant lui, Robert Beric avait marqué les esprits à Saint-Étienne. Interrogé par ICI Saint-Étienne Loire sur cette filiation particulière, le milieu de terrain a livré des confidences sur sa relation avec son illustre prédécesseur.

Svetlin : Un contact rapide mais précieux avec Beric

« Je ne le connais pas personnellement, mais on a pris contact lorsque je suis arrivé à Saint-Étienne. Robert m'a également aidé sur certains points, il m'a parlé de la ville, du club, de toutes ces choses-là, il m'a vraiment aidé », a expliqué Svetlin. Un premier échange à distance qui a rassuré le nouveau Vert avant son installation dans le Forez.

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Le milieu slovène a tenu à souligner l'image positive laissée par Beric auprès du public stéphanois : « Je sais que les supporters se souviennent de lui de manière positive, avec des mots très gentils. Moi aussi, je suis reconnaissant pour tout ce qu'il a fait lors de mon arrivée ».

ASSE : Le club a changé, mais l'image reste bonne

Svetlin s'est aussi interrogé sur l'évolution du club depuis le passage de son compatriote : « Depuis son passage, je pense que le club a un peu changé, je ne sais pas s'il a rencontré les mêmes personnes que moi, mais en tout cas, il ne m'a dit que du bien de Saint-Étienne ». De quoi confirmer l'attachement de Beric à son ancien club, plusieurs années après son départ.

Une ambition assumée : marcher sur ses traces

Loin de fuir la comparaison, le nouveau stéphanois l'embrasse pleinement : « Robert est quelqu'un d'important ici, il a réussi à se faire un nom à Saint-Étienne. C'est aussi mon objectif et je vais faire tout mon possible pour y parvenir ». Un objectif qu'il assume malgré la pression supplémentaire que cela implique : « Évidemment, cela rajoute un peu de pression mais quand on aime jouer au football, la pression n'est finalement qu'un privilège. À moi de la gérer pour atteindre mon objectif ».

Une déclaration qui confirme l'ambition affichée par le Slovène depuis son arrivée dans le Forez : s'inscrire durablement dans l'histoire du club, à l'image de celui qui l'a précédé.

Source : ICI Saint-Étienne Loire