Malgré la démonstration collective face à Grenoble (4-0), seuls Áron Csongvai et Sohaib Nair figurent dans le onze type de la troisième journée de Ligue 2 établi par Sofascore. Retour sur les statistiques qui justifient cette double présence stéphanoise.

Csongvai, la meilleure note du groupe vert

Sans surprise, c'est Áron Csongvai qui décroche la meilleure évaluation individuelle de l'effectif stéphanois avec une note de 7,9. Une performance saluée dans le onze type de la journée, où le Hongrois figure aux côtés de plusieurs autres joueurs notés 7,9, dont Miguel (Metz) et Kouranfal (Reims).

Les statistiques détaillées de sa rencontre confirment cette large maîtrise dans l'entrejeu. Sur 114 passes tentées, Csongvai en a réussi 105, soit un taux de précision de 92 %. Une propreté technique qui se confirme dans le détail : 100 % de réussite dans sa propre moitié de terrain (64 passes sur 64) et 82 % dans le camp adverse (41 sur 50). Seul bémol relevé, ses passes longues, avec seulement 2 réussies sur 6 tentées, soit 33 %, un secteur qui reste perfectible malgré une prestation globale solide.

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Le milieu stéphanois a également délivré une passe clé sur l'ensemble de la rencontre, sans offrande décisive à la clé, mais avec une carte de passes qui traduit une présence constante dans la construction du jeu, dispersée sur l'ensemble du milieu de terrain et jusque dans le camp adverse.

Nair, une prestation défensive complète

Deuxième représentant stéphanois dans ce onze type, Sohaib Nair a lui aussi livré une performance solide, récompensée par une note de 7,8. Le défenseur affiche un bilan défensif quasi parfait sur les duels : 5 duels au sol remportés sur 6 disputés, et surtout 5 duels aériens gagnés sur 6, un ratio impressionnant pour un défenseur central évoluant face à des attaquants habitués à la Ligue 2.

Sur le plan de l'activité pure, Nair a apporté 6 aides défensives, 4 tacles tentés dont 2 réussis, 2 dégagements et 2 récupérations de balle. Une seule faute concédée sur l'ensemble du match vient compléter un tableau statistique très propre, confirmant la solidité affichée par la charnière stéphanoise depuis le début de la saison.

Ligue 2 : Un onze type dominé par les individualités surprenantes

Au-delà des deux Stéphanois, ce onze type de la troisième journée met en lumière plusieurs performances marquantes à travers le championnat. Ibrahima Baldé (Rodez) décroche la note maximale de 10, sans doute récompensé par son triplé lors de la démonstration face à Nantes (5-2). Killian Corredor (Nantes), pourtant dans le camp perdant de cette même rencontre, figure également dans cette sélection avec une note de 8,5, saluant sa performance individuelle malgré la défaite collective de son équipe.

Devant les cages, Samassa (Laval) complète ce onze avec une note de 8,4, tandis que Durand (Red Star) et Pays (Montpellier) affichent respectivement 8,6 et 8,0. Un classement qui confirme, une nouvelle fois, la densité et l'intensité propres au championnat de Ligue 2 en ce début de saison.

Ligue 2 : Le onze type complet de la journée 3

Gardien

M. Samassa (Laval) – 8.4

Défense

S. Nair (ASSE) – 7.8

R. Lipinski (Red Star) – 7.7

D. Durivaux (Red Star) – 7.6

Milieu

F. Miguel (FC Metz) – 7.9

Á. Csongvai (ASSE) – 7.9

C. Kouranfal (Reims) – 7.9

N. Pays (Montpellier) – 8.0

Attaque

D. Durand (Red Star) – 8.6

I. Baldé (Rodez) – 10

K. Corredor (Nantes) – 8.5

Source : Sofascore