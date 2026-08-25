Trois journées de Ligue 2 ont suffi pour dessiner les contours du groupe de base d'Ian Cathro. Dix joueurs cumulent d'ores et déjà trois titularisations sur trois matches, quand d'autres, à l'image de Lucas Stassin, peinent encore à grappiller du temps de jeu.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur les trois premières journées de championnat, dix joueurs ont été titularisés à chaque rencontre : Áron Csongvai, Gautier Larsonneur, Julien Le Cardinal, Sohaib Naïr, Kévin Pedro, Maxime Bernauer, Augustin Boakye, Jakob Breum, Irvin Cardona et Thierno Ballo. Un onze quasiment figé qui traduit la confiance immédiate accordée par Ian Cathro à un groupe de joueurs jugés incontournables dès l'entame de saison.

A titre de comparaison, la saison dernière, Eirik Horneland a dû attendre janvier pour aligner deux fois de suite la même équipe. Un onze se dégage déjà alors que le mercato n'est pas terminé.

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Sans surprise, Csongvai, Larsonneur, Le Cardinal, Naïr et Pedro affichent le total le plus élevé avec 270 minutes chacun, preuve d'une continuité totale sur ce début d'exercice. Bernauer suit de très près avec 249 minutes, avant Boakye (216), Breum (206), Cardona (188) et Ballo (187), des écarts qui s'expliquent essentiellement par des sorties en cours de match plutôt que par des choix de composition différents.

ASSE : Une charnière et un double pivot déjà rodés

Cette photographie confirme ce que les prestations laissaient déjà transparaître sur le terrain : la défense stéphanoise, composée de Le Cardinal, Naïr, Bernauer et Pedro devant Larsonneur, fonctionne sur un socle stable depuis le coup d'envoi de la saison. Une continuité qui n'est certainement pas étrangère aux deux clean sheets déjà enregistrés en trois journées.

Au milieu, Csongvai confirme lui aussi son statut de cadre indiscutable avec un temps de jeu maximal, associé selon les rencontres à des partenaires évoluant en soutien. Devant, le trio Cardona, Boakye et Ballo continue de se montrer décisif, porté notamment par la belle forme du premier cité, opérateur clé du secteur offensif stéphanois depuis le début de saison.

Breum, un temps de jeu déjà précieux malgré la blessure

Le cas de Jakob Breum mérite une attention particulière. Avec 206 minutes en trois titularisations, le Danois affiche l'un des temps de jeu les plus bas parmi le socle des dix joueurs indéboulonnables, une conséquence directe de sa sortie prématurée contre Grenoble sur blessure. Une donnée qui prend tout son sens au regard de son importance grandissante dans l'animation offensive stéphanoise, où il s'est imposé comme un rouage essentiel malgré une arrivée récente dans l'effectif.

ASSE : Stassin et Davitashvili, les grands absents de la hiérarchie actuelle

Plus surprenant, Lucas Stassin ne compte à ce jour que 63 minutes de jeu réparties sur deux apparitions, sans la moindre titularisation. Un temps de jeu famélique pour un attaquant considéré comme un profil majeur de l'effectif stéphanois, et qui est directement lié à son avenir à l'ASSE. On ne construit plus avec Lucas Stassin.

Zuriko Davitashvili, meilleur joueur de L2 la saison précédente, se retrouve dans une configuration similaire : trois apparitions, aucune titularisation, pour un total de 118 minutes. Une utilisation qui en fait pour l'instant un joker de luxe plutôt qu'un titulaire en puissance, malgré son entrée décisive contre Grenoble où il a inscrit le quatrième but des Verts.

Derrière, Josh Duffus (93 minutes en trois apparitions), Tamar Svetlin (158 minutes pour une seule titularisation), João Ferreira, Adam Baallal et Nathan Kasia Nkondo complètent un groupe qui attend encore sa véritable opportunité pour s'installer durablement dans la rotation stéphanoise.

Une hiérarchie amenée à évoluer avant la fin du mercato

Cette photographie du temps de jeu, arrêtée après trois journées de championnat, ne dit évidemment pas tout de la saison à venir. Entre la marge de progression naturelle de certains jeunes talents et les incertitudes qui pèsent encore sur plusieurs dossiers de mercato, la hiérarchie actuelle pourrait rapidement évoluer dans les prochaines semaines, notamment si la blessure de Breum venait à se prolonger.

Source : FBref