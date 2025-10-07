Sacré champion d’Europe avec l’équipe de France de foot-fauteuil, Jonathan Détrier ambitionne désormais de hisser l’ASSE sur le toit de l’Europe. Un cap personnel, mais aussi collectif, au service d’une discipline en quête de reconnaissance. Dans une interview pour Le Progrès, le joueur stéphanois se confie.

Il y a deux semaines, en Italie, l’équipe de France de foot-fauteuil a décroché un titre qui lui échappait encore : le championnat d’Europe. Porté par un collectif solide et une ambition affirmée, le groupe tricolore s’est hissé jusqu’à la plus haute marche du podium. Pour Jonathan Détrier, joueur de l'ASSE, cette victoire a un goût de revanche :

« Beaucoup de fierté, beaucoup de joie. On a récupéré ce qu’on avait perdu en 2017 contre l’Angleterre. »

Le joueur de l'ASSE ajoute une ligne à son palmarès. Mais ce sacre européen a une résonance particulière. « C’est complètement une revanche. [...] Le match contre l’Angleterre, c’est toujours l’affrontement final. » Cette victoire sur la scène continentale marque aussi un accomplissement personnel. Ceci survient après 21 ans de pratique :

« Mon rêve, c’était de gagner un titre avec l’Équipe de France. C’est vraiment un énorme accomplissement. »

Jonathan Détrier, moteur du projet foot-fauteuil à l’ASSE

Si l’aventure avec les Bleus est marquante, Détrier n’en oublie pas pour autant son attachement au club forézien. À l’ASSE, il incarne la montée en puissance de la section foot-fauteuil. Son engagement dépasse le terrain. En effet, il milite pour un développement plus large de la discipline.

« On commence à être diffusés de temps en temps sur beIN Sports et on est bien plus mis en avant que dans le passé. J’espère qu’on est sur les prémices de quelque chose d’encore plus grand dans le futur. »

Un vœu que l’ASSE pourrait contribuer à concrétiser :

« L’AS Saint-Étienne, c’est un bon exemple. C’est le premier club affilié complètement à ce sport. »

Jouer la Ligue des Champions avec Saint-Etienne : un rêve qui l'anime

Fort de son expérience, Détrier veut désormais faire rayonner l'ASSE sur la scène européenne :

« C’est l’un de mes rêves également. Toutes les grosses compétitions, on en rêve forcément. [...] Mais c’est sûr que jouer la Ligue des Champions avec Saint-Étienne, ce serait beau. »

Avec un championnat français de plus en plus compétitif et une discipline en plein essor, rien n’est impossible. En attendant, l’international tricolore garde un œil sur les échéances à venir. Il garde notamment en vue la Coupe du Monde 2026 en Argentine :

« Forcément, on rêve toujours plus grand. La Coupe du Monde en Argentine, ce serait fou. »

Mais au fond, ce qui le motive, c’est l’idée de faire évoluer les mentalités autour du foot-fauteuil :

« On veut gagner on veut faire du spectacle. Pour que les gens aient envie de regarder le foot fauteuil, il faut que ce soit plaisant, que ce soit fluide et qu’il y ait du rythme. »

Il faudra maintenant attendre les prochaines échéances de l'ASSE pour voir évoluer Jonathan Détrier.