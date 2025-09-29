Pilier de l’AS Saint-Étienne en foot-fauteuil, Jonathan Détrier a décroché le titre de champion d’Europe avec l’équipe de France. Une consécration historique pour un joueur engagé et un collectif qui fait rayonner la discipline.

L’équipe de France de foot-fauteuil n’a laissé aucune chance à ses adversaires lors de l’EPFA Nations Cup. Les Bleus ont démarré fort, infligeant un 5-1 à l’Irlande du Nord, avant de dominer l’Espagne sur le score fleuve de 7-0, match au cours duquel Jonathan Détrier s’est distingué comme métronome du jeu tricolore.

La démonstration s’est poursuivie contre l’Allemagne (10-0) puis face à la Belgique (5-0). Quatre victoires en autant de matchs, 27 buts inscrits pour seulement 1 encaissé : la France a survolé sa poule, s’ouvrant une voie royale vers les demi-finales.

Jonathan Détrier, symbole d’une équipe irrésistible

En demi-finale, les Bleus se sont mesurés à l’Italie, pays hôte du tournoi. Portée par son public, la Squadra Azzurra a tenté de résister, mais les Tricolores, toujours portés par la vista de Détrier, ont déroulé leur jeu offensif pour s’imposer 5-0.

En finale, c’est une autre référence mondiale, l’Angleterre, qui se dressait face aux Bleus. Dans une rencontre accrochée, la France a fait la différence grâce à un réalisme implacable (victoire 1-0) pour s’offrir le titre européen en comptant sur Détrier.

Interrogé par BeIN Sports après ce sacre, Jonathan Détrier a confié :

« Je suis vraiment très content d’avoir fait tout ça, d’avoir fait tout ce chemin. Et puis vraiment, on a fait une très bonne compétition. C’est une très belle équipe de France. »

Il a également souligné l’importance du jeu et de la manière :

« On voulait avoir un jeu offensif et spectaculaire. C’était le but. Parce que le foot c’est bien de gagner, mais c’est bien aussi de gagner avec la manière. »

Une fierté pour l’ASSE et le foot-fauteuil

Ce titre européen confirme la montée en puissance de la section foot-fauteuil de l’AS Saint-Étienne, que Jonathan Détrier souhaite continuer à faire grandir :

« On va essayer de faire continuer de grandir cette section, on a des bons objectifs. On est très contents en tout cas que l’AS Saint-Étienne ait un club dans le foot-fauteuil. »

Ce sacre européen manquait encore à l’équipe de France, comme l’a rappelé le Stéphanois Jonathan Détrier :

« On est déjà champion du monde en titre. Et là, il nous manquait ce trophée-là. Je suis content de le rappeler ce soir. C’est fantastique bien sûr. »

Source : BeIN Sports