Plusieurs joueurs de l'ASSE sont réquisitionnés pendant la trêve internationale. Entre qualifications pour la Coupe du Monde, Coupe du Monde U20 ou encore matchs amicaux, les Verts seront sur tous les terrains. Voici le programme des internationaux.

À l’issue du déplacement à Montpellier ce samedi soir (20h), la trêve internationale marquera un arrêt de 15 jours pour l'AS Saint-Étienne. Un arrêt qui permettra un peu de repos à des organismes apparus comme empruntés après le match contre Montpellier. Pour autant, certains joueurs auront la chance de défendre le maillot de leur nation, avec plus ou moins d’enjeux.

Des Verts en quête d'une qualification au Mondial 2026

C’est le cas pour cinq joueurs de l’effectif stéphanois.

Zuriko Davitashvili défendra les couleurs de la Géorgie face à l’Espagne (11 octobre) puis la Turquie (14 octobre).

Ebenezer Annan sera aligné avec le Ghana contre la Centrafrique (8 octobre) puis les Comores (12 octobre).

Dylan Batubinsika retrouvera la défense de la RD Congo face au Togo (10 octobre) et au Soudan (14 octobre).

Mahmoud Jaber avec Israël affrontera la sélection Norvégienne (11 octobre) et l'Italie (14 octobre).

Irvin Cardona affrontera, quant à lui, les Pays-Bas (9 octobre) pour le compte des qualifications, avant un match amical contre la Bosnie-Herzégovine (12 octobre).

Malgré leur excellent début de saison en Ligue 2, Augustine Boakye (2 buts et 5 passes décisives) et Lucas Stassin (4 buts, 1 passe décisive) n’ont pas été retenus par leur sélectionneur pour ce rassemblement.

Lucas Stassin, qui a vu Batshuayi lui être préféré par Rudi Garcia, sera néanmoins concerné par cette trêve avec les U21 de la Belgique. Il affrontera le Pays de Galles (10 octobre) et le Danemark (14 octobre) pour le compte des qualifications à l'Euro U21.

Des Verts concernés par des amicaux internationaux

La trêve servira aussi de préparation pour d’autres joueurs stéphanois. Ben Old disputera deux rencontres amicales face à la Pologne (9 octobre) et à la Norvège (14 octobre).

Côté jeunes, Nadir El Jamali et Axel Dodote ont été retenus avec les U19 de l’équipe de France. Ils affronteront respectivement la Suisse et les Pays-Bas (11 et 14 octobre). Une belle opportunité pour nos espoirs de confirmer leur potentiel.

La jeune recrue serbe de l’ASSE, Stojkovic, poursuit sa progression. S’il n’a pas encore disputé la moindre minute en professionnel malgré plusieurs apparitions dans le groupe stéphanois, le défenseur sera sélectionné avec la Serbie U19 pour une double confrontation face à la Russie, les 10 et 14 octobre prochains.

Djylian N'guessan poursuit l’aventure en Coupe du Monde U20

Enfin, pour le programme des internationaux la Coupe du Monde U20 ! Djylian N'guessan la pépite stéphanoise surclassé pour l’occasion, a déjà disputé les trois rencontres de poule :

victoire 2-1 contre l’Afrique du Sud (23 minutes de jeu),

lourde défaite 3-0 face aux États-Unis (46 minutes de jeu).

large victoire 6-0 contre la Nouvelle-Calédonie (57 minute de jeu).

Place désormais à la phase finale pour les U20 de l’équipe de France et Djylian, qui affronteront la sélection japonaise en huitièmes de finale.

L’ASSE sera donc bien représentée pendant cette trêve internationale, confirmant le rôle croissant de ses joueurs sur la scène internationale.