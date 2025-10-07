Geoffrey Dernis, ancien joueur du MHSC et de l'ASSE, s'est exprimé dans l'émission Montpellier Sport Club. L'occasion de revenir sur la rencontre qui a opposé ses deux anciens clubs.

Geoffrey Dernis, ex-joueur de l'ASSE : "Le MHSC peut s'appuyer sur ce match pour reconstruire. Montpellier va récupérer Fayad. Aujourd'hui, il n'y a que Savanier qui est capable d'orienter avec ses qualités techniques. Alexandre Mendy est capable de fixer la défense et j'ai trouvé de la profondeur sur les ailes pour ce match. C'est un bon outil de travail pour Montpellier. Viser la montée directe sera compliqué, mais les barrages doivent être un objectif. [...] Je ne dis pas qu'on va y arriver, mais il faut que le MHSC se donne une carotte."

Dernis veut voir la suite

Geoffrey Dernis, ex-joueur de l'ASSE : "À partir du moment où il y a un joueur qui prend le ballon et fait 40 mètres : c'est interdit. Un montpelliérain doit se sacrifier. Qui à faire faute, un joueur doit sortir sur le porteur. C'est là où on parle d'expérience. Et sur ce but de Davitashvili, le défenseur a reculé jusqu'à ses 6 mètres. Ce qui a laissé l'espace au stéphanois et a amené le but de l'ASSE. Il s'agit de petites erreurs qu'il va falloir corriger. Il va falloir apprendre vite pour le MHSC.

La Ligue 2, c'est très compliqué. Zoumana Camara va vite voir si le MHSC lève le pied ou affiche le même visage que face à l'ASSE."

Un arbitrage scandaleux

Julien Landry (RMC) : Je ne comprends toujours pas qu'en Ligue 2, il n'y ait pas la VAR. Sur Mbuku il y a 12 fois sur 10 penalty. Il doit mettre penalty sur Mbuku et carton rouge sur le tacke assassin d'Annan. Que le club ne monte pas au créneau sur l'arbitrage ? C'est difficile. C'est un aveur de faiblesse. Je préfère me faire petit. L'arbitrage de samedi entre le MHSC et l'ASSE est scandaleux".

Le MHSC pas léser

Benjamin Psaume (ex-MHSC) se veut plus mesuré : "Je n'en veux même pas à l'arbitre. J'en veux à Mbuku. Même avec la VAR, je ne suis pas certain que l'arbitre accorde un penalty puisque le joueur poursuit son action. Il a de l'expérience. Il met le doute dans l'esprit de l'arbitre. Il a manqué de vice. L'arbitrage a perdu le fil du match, mais la rencontre était difficile à arbitrer. Mendy - Nadé ça a envoyé. Il y a eu de gros contacts. Mendy, ce sera pareil toute la saison, il tient les défenseurs. Ce sera toujours le même débat. On a été désavantagé ce samedi. Mais honnêtement, depuis le début de la saison, je n'ai pas l'impression que le MHSC se fait léser depuis le début de saison."

Des penaltys oubliés pour le MHSC

Geoffrey Dernis, ex-joueur de l'ASSE : "Sur Mbuku, tous les jours, il y a faute. Évidemment. Il est accroché. Il doit se laisser tomber. Idem sur Mendy. Ils sifflent ce genre de faute au milieu du terrain, mais pas dans la surface, car pas le même impact. [...] mais il ne faut pas que ce soit un cache-misère pour le MHSC."

Source : Montpellier Sport Club